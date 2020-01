Es restableix el subministrament d'aigua a Torroella, Massanes i Hostalric

Protecció Civil ha confirmat que s'ha restablert el subministrament d'aigua a Torroella de Montgrí, Massanes i Hostalric, tot i que no és potable. Els tècnics treballen ara per garantir el servei a l'Estartit, que encara no en disposa.

No apta per beure ni cuinar

La crescuda del riu Ter provocada pel temporal Gloria va inundar la potabilitzadora i va inutilitzar el sistema elèctric que alimentava les bombes. A més, va trencar la canonada que porta aigua des dels pous de Canet. Segons informa l'ajuntament, després de netejar la planta, han col·locat grups electrògens i han pogut canalitzar aigua de la mancomunitat de Palafrugell. L'ajuntament detalla que des de primera hora del matí estan enviant aigua als dipòsits de Torroella i l'Estartit i continuen treballant per restablir completament el servei progressivament al llarg del dia. La previsió és que els habitatges més allunyats de la planta triguin més a recuperar els subministraments.

L'ajuntament remarca que de moment aquesta aigua no és apta per al consum perquè no té garantia sanitària. Es pot fer servir, això, sí, per dutxar o rentar roba. A més, el consistori demana als veïns que facin un ús "molt responsable" de l'aigua perquè la captació és "dèbil".