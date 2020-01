La Fiscalia retira els càrrecs contra sis dels dotze acusats pels disturbis a la UdG

La Fiscalia ha retirat l'acusació contra la meitat dels encausats pels disturbis a la Universitat de Girona l'any 2011 arran d'una visita d'Artur Mas que va acabar amb una càrrega policial al claustre de Lletres. La penúltima vista del judici contra dotze persones (deu estudiants i dos treballadors del Personal d'Administració i Serveis) a qui l'acusació demanava penes de fins a dos anys de presó per atemptat contra l'autoritat, desordres públics, resistència i lesions va comptar ahir amb l'anunci de la retirada de càrrecs a sis dels processats, que han quedat absolts de facto. Per als sis restants, les penes han estat reduïdes considerablement, la màxima dels quals s'enfila fins als onze mesos de presó i també inclouen multes de fins a 1.620 euros.

D'aquesta manera, la Fiscalia considera que no hi ha prou proves que sustentin les acusacions contra sis persones a qui aquesta situava inicialment al lloc dels fets i a qui considerava autors responsables d'agredir amb puntades de peu i amb llançaments d'objectes diversos agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc el 16 de desembre de 2011 amb motiu d'una concentració contra les retallades convocada per estudiants i sindicats a la plaça Sant Domènech i que posteriorment es va traslladar al claustre. La visita de l'expresident Artur Mas a la sala d'actes de Lletres, on aquell dia es duia a terme un acte per celebrar el 20è aniversari de la Universitat, va ser el principal detonant de la convocatòria.

La vista d'ahir va comptar amb les declaracions de vuit dels acusats, ja que els quatre restants van acollir-se al seu dret a no declarar. Els declarants van descriure escenes de «violència desmesurada» per part dels agents que van participar en l'operatiu policial al claustre de Lletres, on van tenir lloc les càrregues. També es van referir a un «muntatge policial», que un dels acusats va sustentar indicant que un dels agents va explicar en la seva declaració que «tres persones li havien propinat puntades de peu als mateixos llocs exactes del cos».

Una de les acusades va ser imputada després d'interposar una denúncia per lesions que van ser reconegudes per sentència ferma. La seva acusació és una de les que es manté, que inclou un delicte d'atemptat contra l'autoritat i un de lesions pels quals li demanen una multa i una indemnització per l'únic agent que ha demanat compensació per una presumpta coça que va rebre a l'escut de defensa durant la càrrega i que li hauria causat danys al genoll. La processada va interposar una denúncia relatant haver patit lesions policials, i la sentència va reconèixer que s'havien produït i que havien estat injustificades.

Per la seva banda, la defensa encapçalada per l'advocat Benet Salellas demana l'absolució a la resta d'encausats que no han estat absolts i que per tant quedaran pendents del que decideixi el tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona que ha jutjat la causa durant una setmana i que avui quedarà vista per a sentència vuit anys després. A més, considera pertinent l'aplicació d'un atenuant molt qualificat per dilacions indegudes, és a dir, una compensació pels dos anys que la instrucció va estar paralitzada, segons Salellas «per l'obstaculització de la Fiscalia, que no es decidia a presentar el seu escrit d'acusació».



Presència policial polèmica

L'episodi d'aldarulls viscut al claustre de Lletres fa nou anys va estar farcit de polèmica, precisament per l'autorització d'accés al recinte universitari per part de la llavors rectora Anna Maria Geli als Mossos, que va donar via lliure a carregar contra els manifestants. L'actual rector Quim Salvi i el que va ser escollit després de Geli, Sergi Bonet, van subratllar que, prèviament a aquests fets, «mai» s'havia donat autorització a la policia perquè accedís al recinte universitari, i que durant els seus respectius mandats «ni s'ho havien plantejat».