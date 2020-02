Jornada reivindicativa per defensar l'escola pública a la ciutat de Girona

La comunitat edcativa de Girona es va manifestar ahir al matí per evitar el tancament previst pel Departament d'Educació de la Generalitat de tres línies de P3 a la ciutat. Tres manifestacions diferents, sortides des de les escoles Marta Mata, Balandrau i Montfalgars -les tres que han vist amenaçades línies de P3 aquest any- es van trobar davant la seu de la Generalitat per reclamar una millora en l'ensenyament públic.

La protesta va ser convocada per la plataforma Tots som Escola Pública, nascuda al gener davant l'amenaça d'Ensenyament de tancar una línia de P3 a les escoles Marta Mata, Montfalgars i Balandrau per la baixada de la natalitat. En el cas d'aquesta última escola, hagués suposat la seva desaparició a llarg termini. Davant les protestes de la comunitat educativa, Ensenyament va rectificar, i va anunciar que aquest any no tancaria cap línia. A hores d'ara, l'escola Marta Mata és l'única que continua sense tenir cap notificació d'Ensenyament per saber si conserva la línia.

A les 12 del migdia, la marxa que va sortir de l'escola Balandrau va arribar a la seu de la Generalitat. Al cap de poca estona va ser el torn de la que provenia de l'escola Montfalgars, acompanyada de la colla Gegantera de Santa Eugènia. L'última a arribar va ser la capçalera de l'escola Marta Mata, la més nombrosa, amenitzada amb una banda de percussió llatina. Les tres obrien les marxes amb una pancarta demanant una escola pública gratuïta i de qualitat per a tothom, i que no es produeixi cap més tancament.

La presidenta de l'AMPA de l'escola Marta Mata, Laura de Batlle, va apel·lar a la unitat de les AMPAs per «fer front comú pel que més ens importa, una escola pública de qualitat». En aquest sentit, va indicar que aquesta unitat és la «fórmula més efectiva per pressionar el Departament» i que s'ha de fer una aposta per l'escola pública. De Batlle creu que aquesta baixada de la natalitat ha de servir per baixar les ràtios d'alumnes per classe i fer una «aposta segura amb la qualitat educativa».

Per avui hi ha convocada la primera assemblea conjunta de la plataforma, a l'escola Marta Mata, on diferents escoles, instituts, llars d'infants i associacions de veïns han confirmat la seva assistència. De Batlle es va mostrar molt optimista i espera que hi assisteixin «representants de totes les escoles que se sumin a la plataforma». De fet, va assegurar que a hores d'ara ja han rebut el suport de la majoria d'escoles públiques de Girona, i moltes han publicat el manifest en defensa de l'escola a les seves webs per sumar més adhesions. La idea de la plataforma és que s'hi sumin més escoles «perquè vegin que tots els pares fem la mateixa lluita». D'aquesta manera, esperen poder defensar totes les futures amenaces de supressió de línies educatives.

Xavier Villarreal, membre de la plataforma i de l'escola Montfalgars, estava satisfet amb la «solució immediata» que van poder tenir amb l'amenaça d'aquest any, però va dir que «cal fer un front unitari per la defensa de l'escola pública» per evitar que en un futur «no ens veiem amb la mateixa dinàmica de supressió de línies de P3».