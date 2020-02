JxCat afirma que «totes les entitats» podran participar a les barraques de Sta. Coloma

El grup municipal de JxCat a Santa Coloma de Farners, que forma govern amb Esquerra Republicana (ERC) i Independents de la Selva (IdS), va emetre ahir un comunicat per «esclarir» les «especulacions» dels darrers dies entorn a l'organització de les barraques per a la festa major del poble. Després que la setmana passada la Comissió de Barraques afirmés que els regidors de JxCat «havien dissolt la comissió», i que el tinent d'alcalde, Joan Martí (ERC), declarés que la decisió s'havia pres sense el seu consentiment, Junts per Catalunya afirma que la seva voluntat és «donar cabuda a la participació de totes les entitats del poble».

Segons el grup, actualment hi ha seixanta organitzacions censades al web de l'Ajuntament que, fins ara, no tenien oportunitat de treballar en la festa major, que quedava en mans de tan sols vuit grups. És per això que, afirmen, «s'està treballant en unes bases reguladores» que serveixin per adjudicar amb criteri aquestes concessions. Així doncs, des del grup defensen que no s'ha volgut perjudicar les entitats afectades, que podran continuar treballant en la planificació de la festa.

L'altre punt polèmic ha estat el canvi de localització de les barraques en qüestió. Junts per Catalunya ha desmentit que la decisió de celebrar-les al final del carrer Moragues sigui definitiva. Segons han explicat, tan sols es tractava «d'una proposta». Mentre que el grup de l'alcaldessa argumenta que la proposta responia a criteris «de seguretat i de protecció natural», Martí va afirmar la setmana passada que des d'ERC no han vist «cap informe que justifiqui aquests arguments». Malgrat aquestes discordances entre els socis de govern, el tinent d'alcalde va confirmar que el pacte continua vigent.

Des del grup de JxCat han convidat veïns i veïnes a un Consell de Poble, que se celebrarà el 10 de març i que tindrà com a objectiu debatre aquest canvi.