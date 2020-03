La patronal Foeg creu que si hi hagués un temporal com el del 2010 tornaria el caos

Els empresaris gironins van ser un dels col·lectius més crítics pels efectes que va tenir la nevada del 2010 a la demarcació. Van quantificar els danys en milionaris, ja que es van veure afectades des d'empreses i comerços per danys però també van patir moltes pèrdues econòmiques per productes que es van fer malbé –per exemple en cas de botigues d'alimentació o restaurants– i la falta d'electricitat i el caos viari va obligar a tenir molts treballadors a casa i, per tant, es va aturar l'activitat en algunes empreses.

Les reclamacions de la demanda que es van canalitzar a través de les cambres i unions d'empresaris van superar els dos milions d'euros. Unes demandes a la companyia elèctrica que el president de la Pimec a Girona, Pere Cornellà, assegura que s'han arribat a cobrar. Per al responsable de la patronal, el temporal de 2010 va ser «la tempesta perfecta» i ho va col·lapsar tot.

El president de la patronal Foeg (Federació d'Organitzacións Empresarials de Girona), Ernest Plana, assegura que si es repetís un fenomen meteorològic de les mateixes característiques «no hi ha res previst i tornari a passar el què va passar». Segons ell, «amb el tema d'infraestructures passaria més o menys el mateix perquè no s'està preparat. Espero no veure-ho». Afirma que s'han comprat més llevaneus o les empreses s'han preparat però es pregunta: «Què en fas de tenir grups electrògens, si no es pot circular?».

Ernest Plana considera que les comarques de Girona no estan preparades amb els nous fenòmens que poden produir-se arran del canvi climàtic. El responsable de la Foeg subratlla que «quan és el moment tothom es queixa i tothom diu que farà coses, el govern promet que invertirà, però al final amb el temps s'esvaeix i ningú acaba fent res».

Per al responsable de la patronal gironina, les infraestructures elèctriques no són prou fortes encara i afegeix que «els cables i les torres van caure, perquè estan pensades només perquè aguantin un pes determinat. S'ha fet un esforç de les companyies i es va reforçar, però d'acord amb a uns càlculs amb la mitjana del que neva, que és poc, i per això al final hi ha naus que s'enfonsen».

El president de la petita i mitjana empresa gironina és més positiu que Ernest Plana i assegura que el 8 de març va posar de manifest «l'enorme fragilitat del subministrament elèctric» i que va mostrar que hi havia infraestructures molt «deteriorades i obsoletes». A més, Cornellà recorda que en el seu dia «les informacions no es van transmetre bé» i que van ser les unions d'empresaris que van haver d'ajudar i facilitar la informació sobre els danys i perjudicis per poder canalitzar les reclamacions.

Aquest va ser el panorama de fa 10 anys, però remarca que actualment «s'ha invertit en la recuperació del subministrament elèctric i tenir més capacitat» i que en cas de patir un fenomen similar «hi ha anelles alternatives i altres fonts de subministrament», que s'han pogut utilitzar en alguns casos i han funcionat. Amb tot, creu que els pronòstics mostren que es podria repetir un 8 de març i que amb el temporal Gloria s'ha donat ja un avís. Per això considera que caldria «treballar per la pervenció i les alertes meteorològiques» i informar els empresaris «dels punts més crítics». També destaca que arran de fenòmens com el del 8 de març, les empreses han après i ja compten amb sistemes de cobertura i tenen generadors. Però recorda que moltes ja «treballen amb energies alternatives» i això ajudarà a fer front a situacions com la de fa deu anys.

La Cambra de Comerç de Girona no ha volgut fer cap comentari per a aquest reportatge.