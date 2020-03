Dominicans gironins, contra el seu govern

Desenes de dominicans establerts a Girona es van concentrar dijous al vespre a la cantonada del passeig d'Olot i l'avinguda Sant Narcís, per commemorar el 176è aniversari de la independència de la República Dominicana. Els dominicans van aprofitar per criticar la suspensió de les passades eleccions municipals al seu país. En paraules de Rómulo García, un dels organitzadors, «el poble dominicà està cansat dels governs del PLD perquè més que procurar pels interessos del país, procuren per les seves riqueses, que són fruits de robatori i del saqueig».