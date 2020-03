Els Bombers animen a donar sang abans de Setmana Santa

Els Bombers de a Generalitat i el Banc de Sang i Teixits tornen a organitzar la campanya Els Bombers t'acompanyen a donar sang. Com en l'edició anterior, la campanya es realitzarà durant tot el mes de març amb l'objectiu d'aconseguir el màxim nombre de donacions.

A les comarques de Girona, ja ha començat aquest cap de setmana i s'han acollit donants a Hostalric, Figueres i Banyoles. En total, s'han recollit 362 donacions. A Banyoles, on s'estrenava aquesta campanya, s'han fet 193 donacions i 26 persones que volien oferir la seva sang no van poder per diferents circumstàncies. Hostalric també participava per primer cop en aquesta campanya i s'hi han fet 71 donacions, mentre que a Figueres, 68. A la ciutat de Figueres, el fort vent va impedir que els Bombers poguessin desplegar la seva carpa però es va utilitzar una furgoneta.

Aquesta es va inagurar la setmana passada a Solsona i es clourà el dia 27 de març a la ciutat de Girona. A les comarques gironines, la campanya s'estrena, a banda d'Hostalric i Banyoles, també a Platja d'Aro, Tordera, Maçanet de la Selva o la Pera.

Aquesta serà la sisena edició de la campanya conjunta dels Bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits, a la qual s'han sumat diversos ajuntaments. Tots els esforços, per assolir un mateix objectiu: l'augment de les donacions de sang. L'objectiu és aconseguir el màxim nombre de donacions de sang just abans de Setmana Santa per així poder tenir reserves.