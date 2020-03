Clausura total de la xarxa educativa

L'activitat s'atura, des d'avui i fins al divendres 27 de març, a totes les llars d'infants, escoles de primària, instituts de secundària, centres d'educació especial, escoles professionals, escoles oficials d'idiomes, d'art i disseny, de música i dansa, conservatoris i d'ensenyaments artístics superiors públics, privats i concertats de Catalunya per intentar frenar l'expansió del coronavirus. A les comarques de Girona, la clausura total del sistema educatiu afecta, aproximadament, 135.000 alumnes matriculats en totes les etapes educatives.

L'alt risc de propagació del Covid-19 ha portat el Govern a suspendre les classes i les activitats extraescolars amb el propòsit de tallar la cadena de transmissió del coronavirus; una mesura que, a efectes pràctics, s'allargarà fins al dilluns 30 de març, tot just cinc dies abans que comencin les vacances de Setmana Santa. La interrupció de les classes implica més d'un milió i mig d'alumnes de 5.492 centres d'arreu de Catalunya.

El president de la Junta de directors de secundària a Girona, Joan Cumeras, va alertar que l'impacte del tancament és especialment preocupant pel que fa al segon curs de batxillerat, que té la selectivitat en el punt de mira. Això i la preinscripció per al pròxim any escolar que ha de començar el 23 de març, tal com va remarcar el director territorial del Departament d'Educació a Girona, Martí Fonalleras.

Ahir a la nit, els serveis territorials continuaven actius a l'espera de rebre les instruccions definitives de la Conselleria, que han de resoldre les incògnites al voltant de les proves d'accés a la universitat com de la preinscripció per al curs 2020-2021 i, entre altres qüestions, sobre les sortides i les colònies programades per abans de Setmana Santa que s'han d'anul·lar.



«Un trasbals per al curs»

Joan Cumeras va rebre l'avís del tancament d'escoles i instituts just abans que el president de la Generalitat, Quim Torra, fes pública una ordre que va agafar per sorpresa les direccions dels centres educatius perquè els seus representants –tant de primària com de secundària– es van reunir dimarts amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i un expert mèdic sense que es contemplés l'escenari de la clausura.

Un cop presa la decisió, però, el portaveu dels directors dels instituts de secundària a Girona va considerar que, malgrat suposar «un trasbals per al curs», la mesura era «del tot lògica perquè els estudis epidemiològics diuen que la majoria d'infeccions es transmeten a través dels nois i les noies». Al seu centre, el Santiago Sobrequés, es va diagnosticar un cas positiu de coronavirus en una alumna i, per precaució, es van confinar els seus companys més propers –sense que cap d'ells tingués la malaltia.

Cumeras va explicar que una de les primeres preocupacions manifestades pel professorat va ser «com afectarà el tancament als estudiants de batxillerat, perquè tenir menys dies pot implicar no acabar el programa». «Cal veure com es gestionarà –va apuntar, mostrant-se confiat en les directrius que doni el Departament d'Educació de la Generalitat– perquè no hi ha materials preparats per treballar a distància, tot està pensat per fer-ho de manera presencial».

En relació amb la possibilitat de treballar virtualment, un altre assumpte que ahir estava sobre la taula era la discriminació que això podria suposar per a l'alumnat que disposi de menys recursos tecnològics.

A través d'un comunicat intern, a última hora del matí d'ahir els Serveis Territorials del Departament d'Educació van informar les direccions que, davant l'emergència sanitària, s'exclou la presència de personal que ofereixi serveis mínims als centres –per tant, el tancament és total–, però que han d'estar en contacte amb la seva plantilla docent i les famílies dels seus estudiants.

La federació que representa el gruix d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, la Fapac, va dir que entén «la situació d'excepcionalitat» i va mostrar confiança «en el sistema públic de salut». Ara bé, l'organització també va demanar al Govern i al sector empresarial que «actuïn en conseqüència», facilitant la conciliació laboral de les famílies afectades.

Com a conseqüència de les restriccions, la Coordinadora d'AMPAs i AFAs de Catalunya ha suspès una sessió per discutir i analitzar els diferents models de gestió del menjador escolar que havia previst per avui a Girona.

Els representants sindicals del professorat també van demanar que el tancament s'acompanyi de mesures de conciliació, alhora que van considerar «encertada la decisió de tancar els centres educatius», en paraules del sindicat majoritari a Girona, Ustec·STEs.

Des de CCOO, van lamentar el retard en la presa de decisions sobre les mesures davant del Covid-19 i van advertir que estaran pendents de com afecta el tancament a altre personal, com ara el de la neteja, les vetlladores o els monitors. Per la seva banda, la Intersindical-CSC va mostrar preocupació per com incidirà tot plegat en les famílies més vulnerables, i va criticar la Conselleria perquè «ens ha mantingut al marge» i no havia informat de les repercussions laborals de l'aturada de les classes, que esperen que es tractin com a un període forçós no lectiu com les vacances escolars.

El País Valencià s'ha sumat al que ja ha fet la Comunitat de Madrid, Vitòria, la Rioja i Catalunya i suspendrà classes en tots els àmbits educatius com a mesura per combatre la propagació del coronavirus, segons informava l'ACN. La suspensió afecta les universitats, el batxillerat, l'educació primària i secundària, l'infantil, les escoletes i la formació professional. La Generalitat valenciana ha ordenat que la mesura s'adopti a partir del dilluns 16 de març.