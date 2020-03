Les màximes superen els 24 graus a la Garrotxa i a Girona arriben als 23,4

Les temperatures màximes han superat els 24 graus a les comarques de Girona en les últimes hores. Els registres ahir es van incrementar d'una forca poc habitual en l'època de l'any, quan encara no ha entrat la primavera. A la Vall d'en Bas es van superar els 24 graus (24,1ºC) i a Girona ciutat, gairebé es van assolir (23,4 ºC). L'ambient primaveral es va traduir amb presència de gent en punts de les platges de la Costa Brava i a les ciutats es podia veure gent amb la peça d'abric al braç o fins i tot anant en màniga cura.

Les altes temperatures també es van donar en punts alts del Pirineu. Per exemple, a Das es va arribar als 22,7 graus o a Puigcerdà, als 22,3 graus.

La majoria de comarques de la província es van moure entre els 20 i 24 graus de màxima. Mentre que les temperatures mínimes no van baixar dels 6 graus a la majoria del territori. A Portbou, el termòmetre es va quedar aturat en els 12,6 graus de mínima.

En zones altes del Pirineu on durant el dia va haver-hi temperatures molt elevades, durant la nit i matinada, en canvi, el mercuri va quedar molt baix. A Das es van registrar 0,2 ºC o a Sant Pau de Segúries, la mínima va ser de 2,6 ºC. Això va provocar inversió tèrmica i boires a la plana de la província de Girona durant les primeres hores del dia.

La situació meteorològica de primavera avui però viurà un canvi de rumb. Està previst que la temperatura mínima baixi sobretot al Pirineu i Prepirineu.

La temperatura màxima també patirà una disminució excepte al litoral. La màxima oscil·larà entre 13 i 18 ºC al Pirineu i Prepirineu, i entre 16 i 21 ºC a la resta. A partir de la tarda, però, començaran alguns ruixats aïllats al Pirineu i Prepirineu.

Campanya de Greenpeace

L'organització ecologista Greenpeace aprofitant aquest increment de la temperatura ha llançat una campanya amb el lema Hauria de ser hivern i és només el principi per conscienciar respecte a les «anòmales» temperatures que es registren en múltiples llocs amb relació al mes de març.

La campanya de l'organització ecologista mostra imatges dels 31 graus marcats ahir per un termòmetre urbà de Sevilla capital o de joves prenent el sol als jardins de Chapina, per avisar de la «crisi climàtica» implícita en el «calor a l'hivern» i la necessitat de «mitigar «aquesta situació amb una resposta urgent i més ambiciosa que l'actual».

«Encara és hivern i s'estan assolint temperatures anòmales en zones com Sevilla, que ahir arribava als 31 graus, 10 graus per sobre dels normals en aquesta època de l'any, o Madrid, que ha registrat una temperatura de 26, més pròpia de mesos de primavera o estiu», indica l'organització Greenpeace, recordant a més que aquest últim gener «ha estat el més càlid mai registrat al planeta».