Set investigats per estafar 900.000 euros a càrnies amb «l'estafa Natzaré»

La Guàrdia Civil investiga set persones per la presumpta estafa de prop de 900.000 euros a bancs i a nou empreses càrnies de Girona, Sevilla, Albacete, Barcelona, ??Lugo, Madrid, Múrcia i Alacant, mitjançant la tècnica coneguda com a «estafa del Natzarè», així com d'apropiació indeguda i organització criminal.

Els investigats viuen a les províncies d'Alacant, València i Múrcia, i són sis homes i una dona. Tots són espanyols i els investigadors van aconseguir recuperar un enviament d'embotits valorat en 32.000 euros, segons ha informat la Guàrdia Civil. Pel que sembla, el grup delictiu, encapçalat per una persona de Múrcia, va muntar tres empreses sol·licitant diversos crèdits als bancs. Des d'aquestes oficines van començar a operar fent petites comandes d'unes 300 peces d'embotits -majoritàriament pernils i formatges- a altres empreses.

Aquestes primeres comandes eren pagades a mesura que els rebien per guanyar-se la confiança de l'empresari. Després d'això, i una vegada que el proveïdor pensava que estava davant d'una empresa solvent, realitzaven una comanda molt més gran, d'unes 1.000 o 5.000 peces, que sempre quedaven a deure. Per guardar tots aquests productes, van llogar un magatzem amb cambres frigorífiques a Crevillent (Alacant), on quedaven el temps imprescindible fins a ser revenuts a altres comerciants. Així doncs, el benefici obtingut per aquestes segones vendes era molt alt, ja que la mercaderia els havia sortit pràcticament sense costos.