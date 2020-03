L'Ajuntament de Girona habilitarà el pavelló Palau II per a persones sense sostre

Després de les queixes per part d'associacions com Som Sostre, publicades ahir al Diari de Girona, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va informar en una roda de premsa feta per videoconferència, que a partir de la setmana que ve s'habilitarà el pavelló Palau II per confinar-hi 80 persones sense sostre, entre les que s'hi compten les que dormen a l'edifici de la Uned. Els confinats disposaran d'un espai exterior tancat per si volen sortir. L'Ajuntament assegura que una de les seves prioritats són els col·lectius més vulnerables, com la gent gran, i per aquest motiu ha reforçat les trucades a aquells ciutadans que es poden sentir sols i necessiten atenció domiciliària o teleassistència.

Madrenas indica que és molt important que tothom sigui conscient que «s'acosten moments molt difícils» i que això «va de debò i a partir d'ara anirà a pitjor: segurament la setmana que ve arribarem al pic i hi pot haver col·lapse de la sanitat», pronostica en base a converses que ha mantingut amb la Generalitat. El consistori ja s'ha posat a disposició del Departament de Salut per tot el que necessiti i, tot i que de moment assegura no tenir cap petició, estan «preparats» per destinar equipaments per acollir malalts. Durant la roda de premsa l'alcaldessa va defensar que les mesures adoptades per intentar frenar el coronavirus són «insuficients» i va qualificar el moment d'«excepcional». «Davant una situació així no tenim cap manual exacte per saber com reaccionar», afegia Madrenas, que va assegurar que la prioritat del consistori és «garantir els serveis bàsics» com són la recollida de residus, la neteja viària o la seguretat. Fent referència a aquest últim, l'alcaldessa, va voler insistir en la necessitat «d'autoprotegir-se» i va posar com a exemple no obrir la porta si no se sap segur qui hi ha a l'altre costat, ja que estafes o delictes menors són a l'ordre del dia. Madrenas recomana no sortir de casa si no és estrictament necessari.

Des que va començar l'estat d'alarma, la Policia Municipal va començar a realitzar controls i patrullatge pels carrers per garantir que es compleixin les mesures establertes. Segons Madrenas, aquest «mig confinament» està fent que la Policia es trobi en situacions difícils.

També va indicar que les mesures econòmiques per afrontar aquesta crisi suposen que el consistori deixi d'ingressar uns tres milions d'euros.