Hotels de la Costa Brava ofereixen llits per atendre els afectats pel virus

Diversos hotels de la Costa Brava han ofert els seus llits per atendre els afectats per coronavirus o allotjar personal sanitari. Associats a la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre i també de la marca Costa Brava Verd Hotels (CBVH) van enviar ahir un comunicat posant a disposició de les autoritats sanitàries els seus establiments, tot i que segons indiquen, encara no s'ha produït cap petició formal.

De fet, el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, va explicar aquest dimecres en una roda de premsa que el Govern català preveu la possibilitat d'incorporar els establiments hotelers dins els circuit sanitari per disposar de més places.

El comunicat indica que «en cas de necessitat, i a l'espera de com evolucioni la situació», diversos hotels situats a poca distància de l'hospital Josep Trueta de Girona i de l'hospital de Palamós -alguns tancats i d'altres ja oberts- s'han ofert a les autoritats sanitàries per atendre personal sanitari o malalts menys greus.