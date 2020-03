Pateix cremades de primer grau a les mans per apagar un foc a la cuina

Un veí de Sils va patir ahir cremades de primer grau mentre apagava un foc a la cuina de casa seva. Els fets van tenir lloc quan passaven sis minuts de les tres de la matinada al número 7 del carrer de Vidreres.

Els Bombers, en rebre l'avís de l'incendi en un habitatge, es van desplaçar al lloc amb dues dotacions terrestres. Quan hi van arribar es van trobar amb un home, de 40 anys, amb cremades de primer grau a les mans. Les lesions se les havia fet perquè havia intentat apagar les flames de la campana extractora de la cuina.

Els Bombers van apagar l'incendi, mentre que el SEM va atendre el ferit per les cremades. Finalment, va poder ser atès in situ i no va ser necessària la seva evacuació a un centre sanitari.