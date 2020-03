L'Escola Municipal de Música de Torroella presentarà un ERTO

L'Escola Municipal de Música de Torroella de Montgrí presentarà un ERTO en no poder fer front als pagaments del sou de la seva plantilla de gairebé una vintena de professors. Els gestors del centre, Joventuts Musicals de Torroella, i l'equip de govern, han analitzat la situació i ho veuen com un pas «inevitable» que permet donar viabilitat a l'Escola durant l'alarma sanitària. «Amb les classes aturades no podem cobrar els rebuts als pares, i sense els ingressos no hi ha possibilitats de pagar. L'ERTO és una sortida provisional que hem parlat amb els professors, a qui estem molt agraïts, i quan tot pugui tornar a la normalitat els tornarem a agafar», explicava ahir Albert Bou, president de les Joventuts Musicals.

La situació, però, ha sigut aprofitada per l'oposició (Compromís amb Torroella i l'Estartit) per criticar l'equip de govern d'UPM-ERC, al qual acusa de «mirar cap a un altre costat» i no fer «tots els possibles» per evitar l'ERTO. El seu portaveu, Jordi Cordon, defensa que l'Ajuntament «hauria d'aportar els euros necessaris», segons un comunicat fet públic ahir.

Aquestes crítiques no van agradar gens a l'alcalde, Jordi Colomí, que va assegurar que està en permanent contacte amb les Joventuts Musicals per tractar el tema de l'Escola de Música. «L'ERTO és una solució, tant per a l'Escola de Música com per a les moltes empreses que pateixen per la situació de l'estat d'alarma pel coronavirus. Ningu ho desitja, però si l'Estat ha donat aquesta opció per pal·liar aquests durs moments econòmics, es pot aprofitar», va assegurar. Les Joventuts Musicals són una entitat sense afany de lucre que gestiona l'Escola des de fa 10 anys (el centre en té 30 de vida). L'Ajuntament hi aporta 80.000 dels 230.000 euros de pressupost, que es completa amb les quotes dels estudiants, ara inexistents.