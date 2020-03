La xifra d'agents de la Policia Nacional a Girona ha crescut un 26% des de 2017

L'Estat ha reforçat la presència d'agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional entre els anys 2017 i 2019 a les comarques gironines, malgrat que fins llavors la tendència havia estat a reduir-los. De fet, tot i que la xifra d'agents de la Policia ha crescut un 26% i la de la Guàrdia Civil gairebé un 14% en aquest període, en ambdós casos les dades es troben igual o per sota del desplegament de fa una dècada.

En el cas de la Policia Nacional, la seva xifra d'agents s'ha reduït un 9% durant l'última dècada. Segons una resposta que el Govern de l'Estat ha donat al diputat del PNB Mikel Legarda, l'any 2019 el cos comptava amb un total de 340 agents a la província, mentre que una dècada enrere havien estat 374. Pel que fa als dispositius de la Guàrdia Civil, pràcticament s'ha mantingut igual durant aquest període: l'any 2019, les comarques gironines comptaven amb 549 agents, una xifra pràcticament idèntica a la d'una dècada enrere, quan eren 548.

Tot i això, la presència dels dos cossos policials s'ha reforçat a la demarcació entre els anys 2017 -data del referèndum independentista- i 2019. En el cas de la Guàrdia Civil, la xifra d'agents s'havia anat reduint de forma progressiva entre l'any 2012, quan n'hi havia 535, i el 2017, que s'havien reduït fins a 482. Des de finals de 2017, tanmateix, la xifra ha augmentat gairebé un 14%: l'any 2018 la xifra d'efectius a les comarques gironines era de 516 i durant el 2019 es van registrar 549 agents.

Una evolució molt similar es pot observar en relació amb els agents de la Policia Nacional. Així com l'any 2010 a les comarques gironines comptaven amb 374 agents, aquesta xifra també va anar a la baixa fins a arribar als 270 agents l'any 2017. Des de llavors, de nou, el volum d'efectius ha anat a l'alça: l'any 2018 n'hi havia 295 i en acabar el 2019 se'n comptaven 340. Per tant, es tracta d'un creixement d'un 26% en els últims dos anys, malgrat que en global la xifra d'agents sigui un 9% inferior a la de fa una dècada.

La quantitat d'agents de cossos policials que depenen de l'Estat també ha augmentat durant els últims dos anys a la resta de províncies catalanes. D'aquesta manera, en el conjunt de Catalunya, la xifra d'agents de la Guàrdia Civil ha crescut un 5,5% -tot passant de 3.325 agents l'any 2017 als 3.508 que hi havia a finals de 2019- i la xifra d'agents de la Policia Nacional s'ha incrementat en un 20,74%, tot passant de 2.859 a 3.452 agents. En ambdós casos es pot comprovar, doncs, com l'increment a les comarques gironines ha estat superior -com a mínim, en l'àmbit percentual- que la mitjana catalana. En el cas de la Policia Nacional, la província de Girona és la segona de Catalunya -per darrere, lògicament, de Barcelona- amb un desplegament més elevat, mentre que en el cas de la Guàrdia Civil se situa en tercera posició, ja que la xifra de Tarragona (592) és superior a la de Girona (549).

A la resta d'Espanya, la majoria de províncies també han registrat augments en el desplegament d'agents durant aquest període, tot i que en alguns casos els creixements són més discrets. Destaca el fet, tanmateix, que en algunes províncies del País Basc -Biscaia i Guipúscoa- la xifra d'agents dels dos cossos policials s'ha reduït considerablement.