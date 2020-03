Unió de municipis de la Garrotxa per afrontar la manca d'habitatges

El Consell Comarcal de la Garrotxa estudia crear una taula d'habitatge comarcal per tal d'afrontar el problema de la manca d'oferta d'habitages que contrasta amb l'existència d'habitatges buits a vegades en mal estat als nuclis antics dels pobles. La qüestió afecta la major part dels pobles de la comarca i va ser posada sobre la taula a l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en l'aprovació del conveni entre l'Agència Catalana de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa per l'existència de l'Oficina Comarcal de l'Habitatge.

De moment, cada ajuntament tira endavant accions per afrontar el problema de l'habitatge com ara excempcions fiscals a les rehabilitacions o pujar l'IBI als propietaris de pisos buits. També cada vegada són més els ajuntaments que encarreguen estudis per tenir documentada la situació dels habitatges del poble.

Els estudis fets fins ara han provocat sorpreses. Per exemple, fa setmanes, l'alcalde de Castellfollit de la Roca, va posar sobre la taula que, segons un estudi recent, al poble hi ha 118 habitatges buits, quasi el 30% dels habitatges del municipi.

El 2016 a Mieres van fer un estudi d'habitatges i els va donar que tenien 35 habitatges buits, un 23% del total, 51 habitatges de segona residència, un 34% del total, i 65 de primera residència, un 43% del total. L'Ajuntament va impulsar un programa de masoveria urbana que va donar resultats. També, van aconseguir canviar 19 habitatges que estaven catalogats com a segona residència a primera residència.

Segons l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà, al nucli urbà del seu poble hi ha 20 habitatges buits. Llorà ha assenyalat que el problema dels habitatges vells condiciona el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, ara en fase de redacció. La idea és no crear àrees urbanitzables per la creació d'habitatges de nova planta per tal d'incentivar la rehabilitació dels habitatges vells.

L'alcalde de les Planes ha indicat que tenen demanda d'habitatges per part dels joves del poble i a vegades els costa donar-los resposta. També ha apuntat que les Planes no té capacitat econòmica per afrontar per si sola un pla d'ajuts per rehabilitacions.

L'Ajuntament de Santa Pau va encarregar un estudi del parc d'habitatges del Nucli Antic. L'alcalde, Josep Companys, ha explicat que ara estudien els resultats per solucionar el problema de manca d'habitatge per als joves que volen viure al poble. Segons ell, tenen dificultats a poder oferir una promoció de set o vuit habitages de protecció oficial. Companys ha criticat el fet que l'actual llei d'habitatge, segons ell, no facilita la creació d'habitatges de protecció oficial. També ha apuntat l'existència de cases buides al nucli antic que fa molt de temps que estan a la venda. Ha plantejat que el consell de l'Ajuntament és de rehabilitar-les per posar-les a la venda o al lloguer estable. Ha assenyalat que la necessitat ara és que la gent tingui oferta per poder viure al poble.

A Sant Jaume de Llierca, l'alcalde, Jordi Cargol, ha explicat que no poden cobrir les demandes dels treballadors del polígon que volen viure al poble, ni la dels joves que volen quedar-s'hi a viure. Ha recordat que cada dia 1.000 persones es desplacen al polígon de Politger per treballar. El problema, segons ell, és la dificultat de trobar promotors que s'arrisquin a tirar endavant promocions de lloguer oficial.

Al poble tenen pisos de lloguer social de la Caixa. Cargol ha lloat el favor social que fan aquests pisos, però ha posat en situació que «n'hi ha molts de buits». Per això l'Ajuntament ha demanat que la gestió dels habitatges de lloguer social sigui municipal.

En l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, l'alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter, va plantejar que ha mantingut reunions amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per tal de coordinar el desconeixement de la situació dels pisos que tenia l'Agència. Reverter va assenyalar que la situació tendeix a solucionar-se. A Castellfollit hi ha pisos per al lloguer social de l'Agència Catalana de l'Habitatge.

Fa poc, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts va obtenir la gestió de quatre pisos de lloguer social a través d'un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. La voluntat és donar resposta a la demanda de pisos per a l'emancipació dels joves. Amb la incorporació d'aquests quatre nous habitatges, l'Ajuntament de Sant Joan compta amb cinquanta-dos habitatges de protecció social. Quaranta-vuit corresponen als antics habitatges de l'empresa Torras-Papel i actualment es troben ocupats. L'Ajuntament té una llista d'espera, ordenada per puntuació segons es compleixen els requisits exigits per accedir-hi.

La Vall d'en Bas també ha hagut d'emprendre mesures per poder cobrir la demanada d'habitatges dels joves. Davant de la manca de promocions privades, l'Ajuntament va decidir tirar endavant la promoció de deu pisos de lloguer a l'edifici del casino i fer un conveni amb el Bisbat de Girona per la cessió de la rectoria de Sant Privat i terrenys adjacents per fer-hi cinc pisos.