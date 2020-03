Esclat de comerços gironins que ofereixen serveis a domicili

El confinament per la pandèmia del coronavirus ha propiciat que molts comerços gironins s'oferissin a prestar serveis a domicili per facilitar el confinament. Tot i que les farmàcies i les botigues alimentàries no estan subjectes a les restriccions de tancament decretades pel Govern, molts d'aquests establiments d'arreu de la província han començat a acceptar comandes a distància, sobretot per garantir l'accés a tots els productes als col·lectius considerats de risc, però també per alleugerir les aglomeracions a les botigues. A més, per a bars i restaurants aquesta possibilitat els suposa una línia d'ingressos alternativa i una oportunitat de negoci, ja que el Govern en va decretar el tancament durant l'estat d'alarma.

A Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, l'Autoservei Carme és un dels molts establiments gironins que s'ha sumat a la iniciativa i té a disposició dels seus clients un servei a domicili sense cap cost addicional, que amb el confinament han començat a potenciar. Durant la resta de l'any ja tenen per costum acostar les compres a la gent gran, però ara el servei s'ha ampliat. «En veure que al local s'acumulava molta gent, hem decidit que és millor que ho anem a repartir nosaltres», explica la Raquel Pineda, copropietària de l'establiment. Des de divendres 13, han detectat un increment de vendes, sobretot de gent de Barcelona que es va desplaçar a les segones residències del municipi –de 500 habitants– a passar-hi el confinament, així com francesos, per por que tanquessin la frontera. Maçanet de Cabrenys està a escassos quilòmetres de França, amb Costoja a la frontera. «Hem estat desbordats», constata.

El servei de comandes es pot fer a través de Whatsapp i ells mateixos s'encarreguen de repartir-ho a les cases. «També hi ha qui ve a buscar-ho amb cotxe, així també descongestionem la botiga», destaca.

Una situació similar es produeix a Sant Hilari Sacalm, a Carns i Embotits Homs. En aquest cas, el repartiment a domicili va coincidir amb el decret de tancament de les escoles, tal com recorda el seu propietar, l'Albert Santaugini.

El servei diu que està obert a tothom, però que sobretot va ser ideat per als col·lectius més vulnerables i susceptibles a tenir complicacions si emmalalteixen pel Covid-19. El repartiment es fa aprofitant les hores de descans al migdia i han notat un important augment en la demanda de la carn picada. «Molta gent aprofita per fer canelons aquests dies de confinament i compren quantitats importants de carn» subratlla.

El mètode de pagament també s'ha adaptat a aquests nous temps de crisi, en què tothom evita al màxim el contacte humà. Les transferències bancàries estan agafant força i el pagament en metàl·lic es converteix en l'últim recurs per tal d'evitar qualsevol tipus de contacte. I és que des dels establiments, utilitzen guants i mascaretes per servir els clients.



Directori d'establiments

Precisament des de diversos ajuntaments s'ha impulsat un directori d'establiments que ofereixen el servei a domicili per facilitar el confinament als veïns i veïnes. És per exemple el cas de l'Escala, Olot, o Roses, on han fet un llistat d'establiments que s'ofereixen a portar comandes a casa.

«A més de facilitar al consumidor un lloc on tenir accés a aquests serveis, volem evitar la picaresca a les xarxes socials d'activitats sense llicència o locals que no compleixen la normativa», explica el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses, Fèlix Llorens. Així, tots els locals que s'hi han adherit són una garantia també per al consumidor que tenen la situació regularitzada.

A finals de setmana hi havia una quinzena d'establiments de tota mena que en formaven part: supermercats, peixateries, botigues d'electrònica, restaurants, herbolaris i farmàcies. Precisament, des de la Farmàcia del Car­rer Major, en Xevi Targa explica que s'hi han adherit per facilitar l'accés a medicaments i altres productes a persones vulnerables i que filtraran els serveis a domicilis seguint criteris de salut i d'urgència.

Arreu de la província, durant aquesta setmana han proliferat els serveis a domicili de comerços i establiments que porten productes a casa. Un gest solidari per a uns però també una nova oportunitat de negoci per a altres.

