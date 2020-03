Sindicats de Mossos critiquen la falta de material i l'exposició dels agents durant la crisi del coronavirus

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra asseguren que el cos policial es troba amb situacions límit aquests dies mentre treballen per evitar que la gent vulneri l'estat d'alarma.

Denuncien falta de material i l'exposició dels agents durant la crisi del coronavirus per aquesta mancança. Els tres sindicats amb qui ha pogut parlar Diari de Girona (Trisindical -CAT-, Uspac i SAP-Fepol) coincideixen a dir que a la conselleria d'Interior li ha mancat la previsió davant d'aquesta crisi.

Tot just aquesta setmana, posen d'exemple des del SAP-Fepol han començat a arribar els «kits» pels policies que estan composats per mascaretes. També els han propocionat guants i des del principi de la crisi, gel per netejar-se les mans. Fins llavors «hem estat molts dies sense material o amb material insuficient» , afirma el representant del SAP-Fepol a Girona, Robert Caler. Que afegeix que aquest material que ha arribat és d'un sol ús i que es demana que la gent el reutilitzi en cas de no està en contacte amb ningú positiu. La portaveu del CAT, Maria José Dávila en canvi, assegura que se'ls ha dit que només cal utilitzar el material d'un sol ús quan hi hagi la certesa "que una persona està contagiada, com ho hem de saber?", es pregunta.

Denúncia a Inspecció de Treball

Aquesta és una mostra amb què es troben els Mossos de la Regió Policial de Girona i que es pot estendre, asseguren els sindicats, arreu de Catalunya. Per evitar que això segueixi així la Uspac i la Trisindical han denunciat la situació a Inspecció de Treball.

Des de la Trisindical, la portaveu del CAT, Maria José Dávila remarca que han optat per aquesta via perquè no s'està complint amb el suposat protocol que se'ls va facilitar per treballar en temps del COVID-19 i recorda que l'Administració «té l'obligació de vetllar per la seguretat i la higiene en el treball i té l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per a garantir la prevenció dels riscos

laborals».

Des de la Uspac, el seu portaveu, Albert Palacio assegura que a finals de gener ja van avisar del perill del coronavirus als comandaments del Mossos. Posteriorment, en una reunió que van tenir amb un alt comandament i una epidemòloga el mes de febrer se'ls va comunicar que aquest virus "no havia de tenir una gran incidència a Catalunya" i que per tant, "no calia comprar material amb anticipació" com havia demanat el sindicat. Per a Palacio, s'ha anat molt lent i ara això suposa, que hi ha agents del cos en situacions límits i sense el material suficient. «Tot ha anat molt lent, si haguessin comprat cinc milions de guants i mascaretes com a prevenció, ara no estaríem així, potser haurien caducat però abans, ja les hauríem portat al personal sanitari", conclou el representant de la Uspac.

Tests pels agents

A banda denuncia com fan la resta de sindicats, que caldria realitzar els tests als agents que han estat en contacte amb positius o possibles positius i no «tenir-los a casa sense saber-ho, són gent que potser es podrien activar».

Els tres sindicats ho demanen però es troben, remarquen, que per ara no tenen cap mena de resposta d'Interior. Per tant, quan un agent té els símptomes han de fer els tràmits normals com qualsevol ciutadà, que és trucar el 061 i esperar que li realitzin la prova en cas necessari.



Cura als més vulnerables

Tant el SAP-Fepol com la Uspac recorden que també han demanat a la direcció general de Policia que es tingui sobretot cura dels membres dels cos amb patologies com diabetis, malalties respiratòries, entre altres. Perquè aquestes persones són més vulnerables. De fet asseguren els sindicats, des de la policia no s'està fent cap mena de distinció i s'activa a tothom. Robert Caler concreta que «tenim policies amb malalties cròniques que si agafessin el virus els podria ser letal, i a molts d'ells els hi recomanen que mantinguin dos metres de distància amb tothom i que extremin precaucions, i que segueixin treballant». I afegeix que «el personal sensible hauria de tenir la baixa, si no els la donen, que demanin un permís per deure inexcusable d'autoritat sanitària».

La Sala Regional de Comandament

Quant a la Regió Policial de Girona, la representant del CAT i membre de la Trisindical denuncia que hi el cas d'un policia que pertany a la Sala Regional de Comandament -que es troba a la seu de Trànsit- que va donar positiu al coronavirus. La representant sindical es queixa de « manca de transparència de perquè no s'ha comunicat als agents que varen estar amb contacte amb ell i que es confinin a casa». Maria José Dávila afirma que arran d'això hi ha «14 persones amb símptomes i dos escamots de baixa».

Davant d'aquest cas i per si n'hi ha de posteriors, demana que «es faci neteja i desinfecció de la sala i vestuaris a cada canvi de torn», «un comunicat sol.licitant que els agents facin ús de les mascaretes en el lloc de treball per comunicar-se entre companys» i «transparència» davant de nous casos. Des del SAP-Fepol Robert Caler també diu ser coneixedor d'aquest cas igual que el representant de la Uspac, que coincideixen que calen més mesures de control per evitar més contagis.

Des dels Mossos d'Esquadra s'assegura que no hi ha cap situació de risc a la Sala Regional de Comandament de Girona i que s'estan portant a terme les mesures -com a la resta d'esquipament policials- per matenir les dependències en condicons de neteja òptimes. Per altra banda, també afirmen que com passa en totes les comissaries, els agents s'asseuen a un metre i mig de distància per evitar contactes.