La Diputació injecta onze milions a ajuntaments i consells comarcals

La Diputació de Girona injectarà 10.934.532 euros a als ajuntaments i consells comarcals de les comarques gironines, import que correspon a un avançament de la meitat del Fons de Cooperació Econòmica previst per a aquest any. Concretament, es tracta de 8.287.500 euros per als 221 ajuntaments i 2.647.032 euros més per als vuit consells comarcals, amb l'objectiu de garantir-ne la liquiditat financera i dotar-los de recursos perquè puguin contribuir a la recuperació econòmica que es derivi de la situació actual. La previsió és que les corporacions locals rebin els ajuts aquesta mateixa setmana.

Segons recorda l'organisme provincial, la crisi sanitària causada per la Covid-19 té efectes directes en l'economia, dels quals no s'escapen les corporacions locals. Diversos factors estan influint en l'aprimament de les arques municipals, com ara l'aturada brusca de l'economia derivada del confinament; la limitació de l'activitat administrativa; la flexibilització del calendari fiscal; la reducció o supressió del pagament d'impostos, i l'augment de la despesa per atendre emergències socials i sanitàries a causa de la pandèmia.

Per això, el president de la corporació, Miquel Noguer, indica que la Diputació "està sempre al costat dels ajuntaments i consells comarcals", un compromís que pretenen visibilitzar amb aquesta inecció econòmica i també amb l'assessorament i suport tècnic que donen els professionals de l corporació. "Tot plegat, a fi d'ajudar tots els municipis de les comarques gironines i, per extensió, la ciutadania i el teixit empresarial i associatiu de la nostra demarcació», assenyala.

La resolució del pagament als ajuntaments s'ha publicat aquest matí al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP). La quantitat total de les subvencions que aquest any s'atorgaran per mitjà del Fons de Cooperació Econòmica és de 16.575.000 euros. La convocatòria es va aprovar en el ple del 18 de febrer passat i el termini per presentar les sol·licituds per optar-hi hauria d'haver acabat el 19 de març. Però, atenent a la suspensió dels terminis dels procediments administratius decretada pel Govern espanyol, previsiblement els ajuntaments tardarien força a rebre els ajuts. Amb aquesta mesura, doncs, la Diputació avança amb caràcter immediat el 50 % dels imports compromesos a cada ens i, així, contribueix a assegurar la liquiditat municipal en aquest context excepcional.

D'altra banda, per mitjà d'un decret, la Diputació també ha aprovat el pagament de la meitat de la quantitat total que s'ha assignat aquest any a cada consell comarcal. L'import global d'aquesta quantitat és de 5.294.064 euros i, per tant, ara s'avançaran 2.647.043 euros als vuit ens comarcals gironins. A cada consell se li atorga un import fix i la part variable es determina en funció de la quantitat de municipis del seu àmbit territorial, la superfície i el nombre d'habitants.

En el cas dels ajuntaments, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica, a l'hora de determinar els imports amb què se subvenciona cada corporació, es té en compte el nombre d'habitants de cada municipi. Així, a les localitats que tenen fins a 20.000 habitants se'ls atorguen 33.000 euros, i si tenen més de 20.000 habitants, 22.000 euros. També es valora la superfície de cada terme municipal i la mitjana de la seva despesa corrent no financera. A Girona, se li assigna un import fix de 723.000 euros, per a la determinació del qual no s'han tingut en compte les variables especificades per a la resta d'ajuntaments.