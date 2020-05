«Ens hem d'adaptar instaurant nous sistemes de relació amb el client»

El Càmping & Bungalow Sant Miquel ocupa un paratge privilegiat a Colera i es presenta com un lloc excel·lent per a unes vacances tranquil·les i familiars. Des de fa un temps forma part del grup de càmpings Yelloh Village i com molts negocis turístics ha resultat afectat per l'actual crisi.

Des de quan esteu portant a terme la vostra activitat i com ha anat evolucionant durant aquests anys?

Des de la seva creació, l'any 1962, el càmping Sant Miquel ha estat sempre una empresa familiar que va començar amb unes poques parcel·les en l'inici del turisme a la Costa Brava i ha anat evolucionant al llarg dels anys amb la millora constant de les seves instal·lacions i serveis per tal d'oferir un servei de qualitat i personalitzat als nostres clients. En els darrers cinc anys, el Sant Miquel s'ha transformat completament, amb noves àrees de bungalows tematitzades i de gran confort i una renovació total de les seves instal·lacions i una nova zona de piscines i tobogans. Des de fa dos anys el càmping Sant Miquel ha entrat a formar part del grup Yelloh Village, format pels millors càmpings de França, Espanya i Portugal.

Quin tipus de client reben en les seves instal·lacions. I nacionalitats?

Avui podem dir que tenim una clientela completament familiar i d'esports nàutics com és el submarinisme, que ens ve de tot Europa, on predomina el client holandès, belga, francès i català, i recuperem també any rere any el client alemany i anglès.

Imagino que un dels seus majors actius és l'entorn natural on es troben ubicats...

Sí, sens dubte. Vivim en un entorn privilegiat, entre parcs naturals i reserves marines. Colera és el darrer reducte de la Costa Brava on les famílies poden gaudir de la natura, del mar i la muntanya amb activitats com el senderisme i l'snorkel, amb la màxima seguretat i tranquil·litat. Avui, cal remarcar més que mai, com a gran actiu i per tal de donar un plus de tranquil·litat als nostres clients, la natura, l'entorn cuidat, enjardinat i format per centenars d'arbres que la nostra empresa ha cuidat i preservat al llarg de molts anys.

Es troben ja preparant el camí cap a la reobertura de les instal·lacions? Quins protocols segueixen?

Sí. El Sant Miquel està preparat per obrir les seves instal·lacions tan bon punt sigui possible, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries establertes per les autoritats sanitàries.

Com els afecta aquesta crisi arran de la pandèmia?

D'una manera dramàtica. Les reserves han caigut completament i els ingressos són zero. Amb la gran inquietud de com serà aquesta petita temporada.

Com creu que canviarà el seu sector? A partir d'ara el turisme serà diferent?

Ens hem d'adaptar a aquesta nova situació, que esperem que sigui per poc temps, instaurant nous sistemes de treball i de relació amb el client, com poden ser el check in en línia, pagament anticipat... i innovant els nostres serveis perquè els nostres clients no pateixin aquesta situació sinó al contrari, que els clients que ens visitin siguin uns privilegiats pel que fa a nous serveis, noves atencions i noves experiències. Al Sant Miquel des del primer dia d'aquesta situació hi treballem. Si el turisme serà diferent? Segurament. Els clients vetllaran perquè ells i les seves famílies estiguin el màxim segurs quan vagin de vacances, i els càmpings seran una de les seves millors opcions.

Ha demanat algun tipus d'ajuda per superar la situació actual?

Des del primer dia, la nostra empresa es va ocupar d'estar preparada per al pitjor dels escenaris, que per nosaltres seria una temporada a zero i alhora ens vam preocupar d'estar preparats per al millor, que és poder obrir les nostres instal·lacions amb el millor servei. I donada la situació, vam contactar amb el departament d'empresa de BBVA per estudiar la possibilitat ICO per preservar la nostra operativitat si aquesta situació s'allargava, operació que es va signar d'una forma àgil i ràpida.

Com veu el futur?

Soc una persona molt positiva i estic convençut que després d'aquesta gropada tornarem a sortir a mar.