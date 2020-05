L'associació Som Sostre reparteix el 70% de tot el menjar de 2019 en dos mesos

La xarxa gironina de voluntariat Som Sostre ha distribuït 2.450 àpats durant l'estat d'alarma, pels 3.360 de tot el 2019; és a dir, en dos mesos, l'associació ha distribuït el 70% del menjar que va donar l'any passat. El president i fundador de l'entitat, Cristian Lienlaf, va explicar que «normalment repartim uns setanta àpats per setmana i, des del 13 de març, hem passat a repartir-ne 260», una quantitat equiparable a la d'un mes abans de la crisi sanitària.

Som Sostre va remarcar que «el fet que l'activitat s'hagi quadruplicat ha estat tot un repte, no només pel fet d'haver de sortir cada dia a repartir menjar en comptes de tres dies per setmana, sinó pels costos materials de menjar, plats, aigües...». La despesa d'aquests dos mesos equival al 70% del pressupost anual i han demanat la col·laboració de comerços, restaurants i supermercats. També ha posat en marxa una campanya virtual per aconseguir socis. Per donar-la a conèixer, Som Sostre ha elaborat un vídeo amb la col·laboració del fotoperiodista Jordi Borràs i Xevi Bras i ha creat l'etiqueta #TotsSomSostre a les xarxes socials per animar a associar-se amb una quota anual de 20 euros.

L'entitat tem que la situació empitjori quan diumenge es tanqui el pavelló de Palau 2, a Girona, un fet després del qual, segons Lienlaf, «tindrem cent persones més vivint al carrer» i «per això necessitem més implicació per part de la ciutadania i les empreses que puguin aportar productes d'alimentació».

D'altra banda, la Creu Roja de Girona continua reduint la bretxa digital que impedeix seguir l'activitat escolar a alguns estudiants. Així, l'entitat humanitària ha entregat 53 tauletes entre famílies en situació de vulnerabilitat, que ha complementat amb 16 targetes dotades de connexió a Internet.

Aquestes aportacions han permès que 59 infants d'entre 8 i 16 anys puguin participar en el projecte de Promoció de l'èxit escolar que la Creu Roja Joventut fa a través de videotrucades des que es va activar l'estat d'alarma.

En paral·lel, des del programa Infància en dificultat social es realitza el seguiment a 53 famílies amb fills per tal d'orientar-los i acompanyar-los en les tasques educatives, així com en la gestió de la preinscripció escolar i la petició de beques per al servei de menjador de cara al curs vinent. Alhora, la Creu Roja també ha distribuït 476 lots de material escolar perquè l'alumnat pugui continuar treballant des de casa.