Un home mata la seva dona a l'Escala i se suïcida

Un home ha matat la dona a l'Escala i posteriorment s'ha suïcidat. Els fets han passat al passatge Vilabertran de l'Escala de matinada.

El cos de la dona presentava signes de violència amb diverses gavinetades al tronc. Les primeres hipòtesis apuntarien que l'home, de 72 anys, l'hauria matat la dona a ganivetades a l'interior del domicili. La investigació no ha pogut situar l'escena del crim. Per això, sospiten que l'home hauria netejat a consciència qualsevol rastre o vestigi de sang.

Tampoc descarten, però, que l'ataqués a l'exterior, perquè al costat de la casa hi ha una parcel·la de zona boscosa. La policia científica s'ha endut diversos ganivets que podrien ser compatibles amb l'arma del crim, tot i que cap tenia sang.

Després de matar-lat, l'autor dels fets s'ha suïcidat penjant-se d'un arbre d'una parcel·la del costat de la vivenda.

La parella estava en procés de separació i la relació s'havia enterbolit per la disputa per l'immoble, situat al passatge de Vilabertran.

La dona ha aparegut tapada amb una cortina al jardí i presentava signes evidents de violència. Al mateix lloc, sobre el cadàver, l'home hauria deixat una nota manuscrita reconeguent els fets. Ha deixat altres notes a l'interior de la vivenda.

També ha aparegut el vehicle cremat a la plaça del Mirador, a tocar del passatge, i es creu que hauria incendiat el mateix autor del crim. Al voltant del vehicle hi ha roba cremada de la dona.

Els investigadors apunten que, després de matar la dona, l'home ha arreplegat roba i estris de la víctima, els ha ficat dins el cotxe d'ella i li ha calat foc fent servir llenya i alguna substància per accelerar la combustió.

Els Mossos han rebut l'avís al telèfon d'emergències del 112 a les 07:00 hores del matí al passatge Vilabertran de l'Escala, a la zona del mirador del Pedró.

Segons fonts del cas, ha estat la filla de l'home qui ha donat la veu d'alerta després de llegir un correu electrònic que el seu pare li havia enviat cap a les tres de la matinada. Al mail, l'home li demanava que no es culpabilitzés del que havia passat, li deia que havia netejat la casa i que ara seria per a ells.

La principal hipòtesi amb la qual treballen els investigadors és que el mòbil del crim sigui, precisament, la propietat de la casa. Les mateixes fonts indiquen que la parella estava en procés de separació des del 2018 i la relació s'havia enrarit arran de les disputes per l'immoble.

La dona, de 65 anys, tenia nacionalitat Belga però feia molts anys que residia a l'Escala on actualment portava una immobiliària. La parella és un home de nacionalitat espanyola de 72 anys que s'ha trobat amb indicis d'haver-se autolesionat.



Notes manuscrites

Al seguit de notes manuscrites que l'home ha deixat ben ordenades dins la casa, relata que la dona havia interposat diferents demandes per impedir que es quedés amb l'immoble i l'acusa d'haver-li fet "la vida impossible". La relació entre els dos era tan dolenta que, segons les mateixes fonts, la dona duia una gravadora oculta, que ara la policia científica analitzarà per comprovar si durant la nit va enregistrar àudio. Per ara, es desconeix si la duia per enregistrar converses relacionades amb la casa o per si temia per la seva seguretat.

Un veí que s'ha acostat al lloc en què els Mossos d'Esquadra tancaven l'accés a l'escenari del crim ha destacat el caràcter poc sociable del presumpte assassí, i ha assegurat que les relacions del matrimoni eren complicades, encara que no fins al punt que algú pogués preveure un desenllaç així.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec de la investigació i, fins al lloc, s'hi ha traslladat la comitiva judicial encapçalada pel fiscal Enrique Barata, el jutjat d'instrucció 8 de Figueres en funcions de guàrdia i els forenses. Està previst que el jutjat s'inhibeixi al jutjat especialitzat en violència domèstica. L'home no tenia antecedents per violència domèstica. Aquest és el primer crim per violència sobre la dona a les comarques gironines aquest any.

Després de fer l'aixecament dels cadàvers, els han traslladat a l'Institut de Medicina Legal per fer-los l'autòpsia.

Condemna dels partits i l'Ajuntament

Partits i institucions han reaccionat al que ha passat, entre els primers la Federació de Girona d'ERC, que ha condemnat "enèrgicament el cas" i ha expressat el seu condol a família i amics de l'assassinada.

L'ajuntament de l'Escala ha lamentat també "profundament" els fets i ha remarcat el seu posicionament contra les agressions de caràcter masclista, alhora que ha convocat un minut de silenci per aquest dijous.

El sindicat CCOO ha expressat finalment el seu "rebuig a una violència que, encara avui, s'exerceix contra les dones només pel fet de ser dones".