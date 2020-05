Unicef exigeix un retorn a les aules segur per a tothom

Mentre els centres encaren el compte enrere per poder reobrir dilluns, quan es preveu que la regió sanitària de Girona entri a la fase 2 del desconfinament, i a l'espera que el Departament d'Educació defineixi com es començarà un curs «inèdit» –en paraules del conseller, la setmana passada– al setembre, entitats especialitzades en infància com Unicef posen l'accent en allò fonamental: garantir un retorn a l'escola segur per tota la comunitat educativa.

Amb aquest propòsit, Unicef Catalunya ha presentat el document «Covid-19. Protegir la salut a les aules», que es basa en les directrius internacionals que ha elaborat amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Federació Internacional de la Creu Roja. Després de més de dos mesos de confinament decretat per l'estat l'alarma i de setmanes d'estudi telemàtic, l'ONG defensa la importància de reobrir els centres quan la crisi sanitària així ho permeti.

Per fer-ho amb totes les garanties necessàries, Unicef demana al Departament d'Educació que planifiqui amb cura la pròxima fase d'«aquesta emergència educativa», en la qual veuen «crucial implementar accions que redueixin l'impacte en tots els àmbits de la Covid-19» perquè –adverteixen– la crisi socioeconòmica que provocarà «impactarà de manera molt especial en els infants i els adolescents més vulnerables». I afegeixen que aquesta planificació ha de ser coordinada amb les administracions de l'Estat, supramunicipals i locals.

Unicef insisteix en «els beneficis educatius, socials i econòmics» de reobrir les escoles, ja que sovint són espais «de protecció i de compensació de possibles mancances familiars i socials». A més, remarca que els centres faciliten la conciliació laboral i personal dels pares, a més de promoure l'intercanvi, la relació, el joc i l'enriquiment cultural d'infants i joves. «L'escola és moltes coses, més enllà de les tasques, els deures i les avaluacions, i quan les escoles estan tancades tot això es pot perdre», alerta l'entitat humanitària.

Ara bé, també deixa clar que els centres educatius no es poden obrir de qualsevol manera, perquè si haguessin de tornar a tancar «per fallades en les mesures de prevenció seria un cop duríssim en termes educatius, socials, econòmics, laborals i de protecció de la infància». Per Unicef, calen polítiques específiques, recursos i finançament per treballar amb seguretat, continuar amb l'aprenentatge i atendre les situacions de vulnerabilitat. Aquestes últimes –expliquen– creen desigualtats entre menors en risc de pobresa i exclusió, que deixen els estudis prematurament, pateixen violència, abús o maltractament, estan tutelats per l'administració, són migrants, pertanyen a minories estigmatitzades o tenen necessitats educatives especials.

L'entitat vol que Educació, igual que el Ministeri, tingui en compte els «principis bàsics de funcionament segur dels centres» que ha aplegat en el document «Covid-19. Protegir la salut a les aules», on afirmen que obrir escoles i instituts de forma segura «comporta un esforç de recursos, dedicació i temps que implica tota la comunitat educativa i que requereix el suport de les autoritats». El paquet de mesures inclouen mantenir una distància física mínima, que infants o adults malalts o amb símptomes no vagin al centre, rentar-se les mans sovint, cobrir-se el nas i la boca quan es tus o s'esternuda i, entre d'altres, assegurar el perfecte estat de les instal·lacions d'aigua, sanejament i gestió de residus, a més de netejar i desinfectar les aules i els espais comuns.

Unicef apunta que garantir l'activitat mentre hi hagi el risc d'expansió del coronavirus pot alterar moltes rutines diàries, des dels horaris a la mida dels grups, passant pels mètodes d'aprenentatge. «Les mesures de seguretat no són còmodes ni populars, però sí necessàries», remarca l'ONG.