Sant Feliu de Guíxols aprovarà la dotació de més d'1 MEUR per fer front als efectes de la crisi del coronavirus

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) aprovarà en el ple d'aquest dijous la dotació d'1,2 milions d'euros (MEUR) per fer front als efectes que la crisi del coronavirus ha provocat als veïns de la localitat. Si no hi ha canvis d'última hora, la proposta tirarà endavant amb els vots de totes les formacions representades al consistori (Tots per Sant Feliu, ERC, PSC, JxCat, Guíxols des del Carrer i Moviment d'Esquerres).

L'anunci es va fer fa unes setmanes però la xifra concreta – 1.261.000 euros – s'ha conegut aquest dijous, dia en què s'ha de fer el ple. L'objectiu és donar ajudes en tres àmbits concrets, el social, l'econòmic i també en relació a reforçar i ampliar el teixit associatiu de la ciutat, per tal que cap entitat desaparegui.

En concret, l'aspecte social comptarà amb un fons de 570.000 euros que es destinaran a assegurar les necessitats bàsiques dels ciutadans. En aquest sentit, els principals destinataris seran aquelles persones amb escassa capacitat econòmica, aquells que tinguin dificultats per pagar el lloguer i els que es troben en una situació d'emergència social. També es preveu un Pla d'Ocupació Local i una inversió en compra de material per fer front al coronavirus.

L'aspecte econòmic compta amb una dotació de 520.000 euros que aniran enfocats a donar suport a empreses i autònoms que tinguin dificultats, així com a la compra de material sanitari per aquests negocis. També es preveuen exempcions d'alguns tributs com la taxa de terrasses o la del mercat del diumenge. També es farà una campanya de suport al comerç local a través la dinamització i els mitjans de comunicació, i s'impulsarà la contractació pública des de l'òptica "Km 0".

Finalment, es vol assegurar que no hi hagi entitat o associació local que vegi perillar la seva existència com a conseqüència de la crisi. En aquest sentit, es donarà suport a famílies i usuaris que no puguin afrontar la despesa de la quota en activitats que fan clubs esportius locals. També es preveu una aposta en la participació dels veïns en el festival Porta Ferrada i es donarà suport a les entitats que han vist caure els seus ingressos.

A més, cal tenir en compte que el consistori ja ha utilitzat 171.000 euros de suplement a crèdit.