Platges vigilades per socorristes sense títol

La manca de professionals: a dia d'avui ha sortit en mitjans de comunicació la notícia que socorristes sense títol podran treballar a les platges aquest estiu. La notícia no és certa en els termes en què es presenta i atempta contra la poca autoritat i respecte social de la nostra professió.

La temporada de platges ja ha arribat i la falta de socorristes torna a ser un maldecap per a les empreses de salvament i els ajuntaments. Va passar fa dues temporades i, un any després, la situació s'ha repetit. La formació que per llei es demana als socorristes és molt estricta i no es troben professionals disponibles. Per suavitzar la situació, la Generalitat ha aprovat, de nou, una moratòria del règim sancionador de la llei que regula el sector del socorrisme. En altres paraules, no sancionarà les empreses ni els professionals que no compleixin els requisits. Requisits que no han tingut en compte la realitat social ni professional de les persones que es dediquen al salvament aquàtic professionalment. Socorristes amb experiència, ben formats i aptes es quedarien fora.

Recordem que la immensa majoria de professionals que vigilen les platges són professionals preparats i entrenats per prevenir i donar resposta als incidents que s'esdevenen en medi aquàtic. Molts amb titulacions de fora de Catalunya (altres comunitats, europees o extracomunitàries). La posada en marxa del Cicle Formatiu Esportiu de Socorrisme, amb un contingut altament vinculat a la modalitat esportiva i la dependència del Registre de Professionals Esportius, fa que els socorristes, que són professionals experts en salvament i rescats, no esportistes ni professionals del món de l'esport, depenguin d'un estament esportiu que tan sols demana una gestió administrativa. Segons els experts, això és un despropòsit. Curiosament no s'obliga els professionals del socorrisme aquàtic a renovar o actualitzar coneixements, així com tampoc a realitzar proves que garanteixin el seu estat físic previ a l'inici de la seva feina. Registre professional, sí, però exclusiu per a profesionals del salvament i socorrisme. Els experts recomanem que ajuntaments i empreses adjudictàries cotegin les certificacions i realitzin aquestes proves als seus treballadors prèviament a l'inici de la temporada. El problema, lluny de resoldre's, seguirà vigent el proper estiu, ja que la sortida de nous titulats no resoldrà la situació.