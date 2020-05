Comerç Figueres: «Qui depengui només dels ajuts no se'n sortirà»

Els comerciants de Figueres han començat a recuperar l'activitat després de dos mesos de tancament, però les perspectives no són bones per a tothom. El nou president de l'associació Comerç Figueres, Frederic Carbó, que representa uns 300 locals de la ciutat, alerta que aquells establiments que depenguin únicament de les ajudes de l'Ajuntament per a comprar equips de protecció pel coronavirus, acabaran tancant igualment. Per a Carbó és un símptoma que el negoci no es troba en bon estat de salut.

Per això, aposta per a què els botiguers es financin a través dels bancs, essent les subvencions un complement més, i demana a l'Ajuntament que els avali i que treballi per dinamitzar la ciutat per fer de Figueres un municipi «net, ordenat i atractiva». «Si un comerciant depèn únicament d'aquesta ajuda, evidentment tancarà», diu Carbó, en relació amb la línia que ha obert l'Ajuntament de Figueres de 300.000 euros per finançar part de la maquinària de protecció per la covid-19 que hauran d'adquirir els comerciants.

A més, des de l'associació auguren que entre el 20 %i el 25% dels locals està en risc de no tornar a aixecar la persiana, unes dades que fluctuen i que Carbó concreta que no tenen confirmades. Però es mostra optimista: «Perdrem molts diners però amb el temps els recuperarem».

Els comerciants estan preparats per l'entrada dilluns a la fase 2, però el president de Comerç Figueres posa de manifest la «incertesa» amb què s'han topat. «Fa quinze dies es deia que no calien mascaretes i ara ja són obligatòries», exemplifica. I és més, constata que la clientela encara es mou «amb por i paranoia».

D'altra banda, Carbó reconeix que Figueres ha perdut la capitalitat comercial i que per sortir-se'n de la crisi, ara accentuada pel coronavirus, cal fer «un pas endavant».

Per recuperar-la, demanen la complicitat de l'Ajuntament i la creació de sinergies. L'impuls dels aparcaments dissuasius, el transport verd, l'embelliment del centre i l'explotació de la marca Dalí en són els principals eixos.

Mobilitat amb el Rosselló

El comerç figuerenc depèn en la seva majoria del client francès i amb el local no en fa prou. El tancament de la frontera i les restriccions a l'hora de viatjar dificulten ara per ara la recuperació del teixit comercial i Carbó considera que és «absurd» i un «error» no permetre la mobilitat amb el sud de França.

«L'impacte del virus ha sigut igual», recorda, i confia que el Govern central aixequi abans de l'1 de juliol la quarantena obligatòria. «Les fronteres han d'estar obertes, per això estem a Europa», conclou.