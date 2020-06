Les platges de la Costa Brava tornen a tenir banyistes

Es recupera el bany. Amb l'entrada avui a la fase 2, els habitants de la regió sanitària de Girona poden tornar a la platja: es permet tant el bany recreatiu com prendre el sol, respectant, això sí, les distàncies i altres mesures de seguretat.

Des d'avui, la Regió Sanitària de Girona es troba en fase 2 de la desescalada. Desapareixen les franges horàries i es podran obrir espais com centres comercials i piscines. A la Costa Brava el dia estarà marcat a molts calendaris: a partir d'avui s'obren les platges al bany recreatiu i al solar.

La majoria de les poblacions de la costa ja havien obert les seves platges a l'entrada a la fase 1, però tan sols s'hi permetia fer esport, per tant, el bany i l'estada a la sorra no estaven permesos. Però a partir d'avui les tovalloles, els para-sols i les gandules tornaran a ocupar la sorra (amb restriccions) i els gironins podran tornar a gaudir de les seves platges.

Anar a la platja no està exempt de les mesures de seguretat com la distància social i la prohibició de grups grans de persones. Per tant, tot i que es pot anar a la platja en grups de fins a 15 persones, s'ha de respectar sempre la distància de 2 metres, incloent les tovalloles i els objectes personals. Aquesta distància també s'haurà de respectar a dins l'aigua. També es podran utilitzar les dutxes, rentapeus i lavabos, sempre de forma individual exceptuant els casos de persones que necessiten assistència. A part de para-sols i tovalloles, el que segur que també es podrà trobar a les platges de la Costa Brava a partir d'avui seran policies municipals, que ajudaran a les tasques d'informació als socorristes, que inicien avui la seva feina.

Tot i que la Generalitat ha recomanat als ajuntaments que controlin i limitin el temps d'estada a les platges, la majoria de municipis no tenen previst aplicar, de moment, cap norma en aquest aspecte. El fet que els veïns de Barcelona no es puguin desplaçar encara a les comarques gironines, i que la fase 2 comenci un dilluns laborable a la majoria de municipis gironins, posa les coses més fàcils als ajuntaments costaners de cara a controlar l'aforament a les platges.

Des de l'Ajuntament de Palamós tenen previst instal·lar cartells a l'accés a les platges per informar als usuaris de les normes que s'han de complir, però per ara, no hi haurà més accions. Tant la platja de castell, com la Fosca o la Platja Gran son prou espaioses com perquè aquests dies es puguin respectar les distàncies entre usuaris. Més endavant, quan es pugui accedir des d'altres regions sanitàries, tenen previst posar informadors que recordin les normes i mesures que s'han de complir a la platja.

En el mateix cas es troba a Sant Antoni de Calonge. Passejant ahir pel passeig Josep Mundet, a tocar de la platja, encara no es trobava cap cartell ni senyal que indiqués com es podia accedir a la platja. L'únic que dificulta l'entrada a la sorra són les excavadores que treballen per arreglar, a corre cuita, les destrosses que el temporal Gloria va deixar a Sant Antoni, encara visibles a algunes parts de la platja 4 mesos després. Des de l'Ajuntament no preveuen problemes aquests dies, ja que la majoria dels usuaris de les platges del municipi seran locals o de municipis propers, tot i que no descarten posar informadors.

La platja de Platja d'Aro tampoc mostrava signes d'estar preparant res especial. Fa uns dies el consistori va anunciar que dividirien la platja en vuit sectors, i segons anuncien a la seva pàgina web, l'aforament a la platja es limitarà per sectors, reservant 9 metres per unitat familiar. De totes maneres, als més de 2 quilòmetres de llargària de la platja gran, difícilment s'hi trobaran problemes per mantenir les distàncies de seguretat.

A les platges de Sant Feliu de Guíxols s'hi podia veure alguna persona fent exercici o caminant per la sorra, però tant la Platja de Sant Pol com la badia estaven buides ahir al migdia, tot i la calor que va fer al migdia. Per avui, l'Ajuntament ha fet públiques les normes que s'han de seguir per gaudir de les platges, sense mesures excepcionals. Aquestes mesures es troben a l'entrada a les platges, a mode de panell informatiu.

Una mesura que la majoria de municipis ha implementat per l'entrada a la fase 2 és el reforç de la neteja de les platges i els objectes d'ús comunitari, com les dutxes i rentapeus. Sant Feliu desinfectarà la sorra de les platges i Tossa reforçarà aquesta neteja de cara aquests dies. El municipi de la Selva tampoc ha anunciat mesures excepcionals «de moment». L'Ajuntament ha anunciat que controlarà l'aforament, però que no contempla «mesures de regulació» fins que no es permeti la mobilitat entre regions sanitàries, moment en què ja podria haver-hi problemes d'aglomeració.