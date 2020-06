La manifestació antiracista de Salt i Girona deriva en danys i aldarulls

Els Mossos d'Esquadra han obert diligències penals pels danys i les destrosses causades durant la manifestació antiracista que hi va haver dilluns a Salt i a Girona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, la manifestació va començar a les sis de la tarda a la plaça Llibertat de Salt i posteriorment es va desplaçar a Girona.





L'inici va ser pacífic i reivindicatiu, per denunciar el racisme institucional i la brutalitat policial arran de la mort de George Floyd a mans d'un policia a Minneapolis, als Estats Units. Durant la marxa, però, alguns manifestants van causar diversos desperfectes a vehicles, a un supermercat, als jutjats i a una entitat bancària. També van bolcar i cremar algun contenidor.La manifestació va començar a les sis de la tarda a la plaça Llibertat de Salt i va recórrer diferents carrers de la població. Els manifestants es van aturar davant l'ajuntament, on van llegir un manifest. La marxa va arribar també davant la comissaria compartida dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local a la població. Els manifestants duien cartells contra la brutalitat policial i el racisme institucional i van cridar «no puc respirar», en al·lusió a les paraules que va pronunciar George Floyd abans de morir a mans de la policia nord-americana. Segons fonts policials, durant la marxa de caràcter reivindicatiu que va arribar a aplegar 500 persones, alguns manifestants van llançar objectes i tres vehicles van patir danys. Un d'aquests, una furgoneta dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra per l'impacte d'una pedra, un turisme i un autobús. La manifestació es va desplaçar des de Salt fins a Girona pel passeig d'Olot.Durant el recorregut, alguns manifestants van causar més destrosses tombant contenidors i trencant el vidre d'una entitat bancària. La marxa va anar fins a l'edifici dels Jutjats de Girona, on també van trencar un vidre. Després, un grup més reduït de manifestants va anar fins a la zona del Palau de Justícia.Allà van irrompre en un supermercat, van llançar els productes de lleixes a terra i van robar alguns objectes. També van entrar a un restaurant on van tombar mobiliari. En aquest punt, van bolcar més contenidors i van tirar una moto a terra. La marxa va acabar a les deu de la nit.L'organització es desmarcaAfroVibes de Salt, organitzadora de la manifestació, ahir es va desmarcar dels actes de violència contra béns que van tenir lloc durant la manifestació. AfroVibes atribueix els actes vandàlics a una vintena de joves d'idees diferents que va arribar quan ja havien acabat la manifestació. Segons l'entitat, els joves van animar els altres manifestants a seguir-los a comissaria de Salt i fins a Girona. Expliquen que els vint joves pel camí van bolcar contenidors, mentre els altres recollien el que havia caigut a terra. En la nota demanen disculpes als botiguers afectats pel comportament d'aquest grup reduït.