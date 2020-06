Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes per la seva presumpta relació amb una plantació amb 4.120 mates de marihuana desmantellada a la localitat gironina de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. A més, també van descobrir 2.440 mates i 1.680 esqueixos que estaven llestos per ser conreats en terrenys que ja estaven preparats per a la nova plantació.