Veïns de Quart volen que l'Ajuntament obri la piscina municipal

Els veïns de Quart (Gironès) recullen signatures per reclamar que l'Ajuntament es faci enrere en la seva decisió de tancar la piscina municipal aquest estiu. A més, també es queixen que s'hagin tancat els campus esportius i que els nens del poble només tinguin l'opció d'anar al casal municipal, això sí, sense fer servir la piscina.

Per això, reclamen que el consistori rectifiqui i obri l'equipament –exigint mesures de seguretat- com han fet pobles veïns com Cassà de la Selva, Vilablareix o Fornells. Fonts de l'alcaldia, però, ha confirmat a l'ACN que «no es faran enrere» en la decisió i han anunciat que aprofitaran per fer obres a la piscina. A més, recorden que no tenen cap empresa per fer la gestió de la piscina.

Per la seva part, els veïns critiquen que es tracti d'una decisió presa unilateralment. «Lamentem l'immobilisme de l'Ajuntament per trobar una solució consensuada entre consistori, entitats i famílies, més quan la decisió del tancament dels campus municipals es va prendre en fase 0 i avui estem en fase 2, camí de la 3», plantegen.