Dos ingressats més per covid-19 a les comarques gironines

Repunt de persones ingressades per coronavirus a les comarques gironines. Segons les dades del Departament de Salut, aquest dimarts hi ha 47 pacients hospitalitzats, dos més que ahir quan n'eren 45. Tot i això, la regió sanitària es manté per sota dels 50 ingressats per la pandèmia per segon dia consecutiu. Agafant de referència el dimarts de la setmana passada quan hi havia 84 persones ingressades, actualment n'hi ha 37 menys. El nombre de pacients en estat greu es manté estable en sis des de dijous passat. Segons les dades d'avui, hi ha 25 professionals sanitaris afectats, tres menys que ahir quan n'eren 28. El nombre total de positius és de 6.904.

La setmana passada, la xifra d'ingressats per la covid-19 es va reduir diàriament. El dilluns 25 de maig hi havia 108 pacients hospitalitzats, i la xifra es va anar reduint diàriament fins al divendres 29, quan hi havia 86 persones ingressades per la covid-19.

Aquesta darrera setmana, la tendència a la baixa es va mantenir. El dilluns 1 de juny hi havia 86 pacients ingressats i la setmana es va tancar divendres amb 52. Després del cap de setmana quan Salut ja no dona les dades, ahir hi va haver un nou descens en el nombre d'hospitalitzats afectats per la pandèmia.

Ahir hi havia 45 ingressats per la pandèmia als hospitals de la regió sanitària. Aquest dimarts en són 47, dos més. La xifra ingressats d'aquest dimarts s'allunya molt dels 654 hospitalitzats que es van registrar el 5 d'abril, quan es va produir el pic d'ingressos a la regió sanitària Gironina des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a pacients en estat greu, la xifra s'havia mantingut estable des del divendres 29 de maig en vuit pacients. Dimecres passat, segons les mateixes dades, hi va haver un descens fins a cinc però l'endemà va repuntar a sis malalts de gravetat. La mateixa xifra que divendres i la que s'ha mantingut tant ahir com avui.

En relació als professionals contagiats són 25 els afectats, tres menys que dilluns.