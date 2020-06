Els CAP de la Selva i del Maresme han realitzat gairebé 60.000 atencions telefòniques durant la pandèmia

Els Centres d'Atenció Primària (CAP) de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han atès 57.399 persones a través de trucades telefòniques durant la crisi sanitària. Els centres han prioritzat aquest model telemàtic per evitar desplaçaments que generessin situacions de risc entre els pacients. De totes les atencions, un 7,25% (4.164 trucades) eren per casos de covid-19. Tot i així, entre el 16 de març i el 31 de maig s'han fet 19.180 visites presencials i 4.800 atencions a domicili.

La majoria de trucades s'han concentrat en l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Lloret de Mar i Tossa (Selva), arribant a les 31.130 trucades. A l'ABS de Malgrat i Palafolls s'han fet 17.331 trucades i a l'ABS de Calella, 8.938.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet 57.399 atencions telefòniques a través dels seus centres d'atenció primària.

La majoria d'elles han estat visites telefòniques que s'han fet per evitar desplaçaments innecessaris dels usuaris dels CAP. A més, algunes de les visites també han servit de cribratge per saber si els pacients havien d'anar presencialment a urgències o no. Només un 7,25% de les trucades han estat per fer seguiment de casos de coronavirus, que representen 4.164 trucades.

De tota manera, els CAP han seguit fent visites presencials per a casos urgents. En un mes i mig s'han fet 19.180 visites presencials als CAP de les dues comarques. També s'han fet 4.800 atencions a domicili.

Per territoris, l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Tossa i Lloret de Mar (Selva) és la que ha englobat més atencions telefòniques amb 31.130 trucades. D'aquestes, un 7,25% també han estat per fer un seguiment de casos per coronavirus.

A l'ABS de Malgrat de Mar i Palafolls (Maresme) s'han fet 17.331 trucades, però només un 5,23% han estat per casos de covid-19. Per últim, l'ABS de Calella ha realitzat 8.938 atencions telefòniques i un 11,2% han estat per casos de coronavirus.

Per altra banda, entre el 14 de març i el 31 de maig s'han fet 2.380 accions d'acompanyament i seguiment telefònic a persones grans que viuen soles o que tenen problemes socials. També se'ls ha subministrat medicaments per evitar desplaçaments.