CSIF alerta que la Seguretat Social planeja el tancament de diverses oficines a les comarques gironines

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, denuncia que la Seguretat Social planeja el tancament de diversos centres d'atenció i informació (CAISS) a les comarques gironines. El sindicat remarca que ja fa "molt temps" que alerten sobre la "gravíssima" falta de personal en l'Administració General de l'Estat a Girona i afirma que provocarà el tancament total de diverses oficines i el parcial d'unes altres. CSIF adverteix que tancar oficines és "incomprensible" amb els índexs d'atur actuals i afegeix que això implicaria desplaçaments de fins a una hora o dues per poder arribar a l'oficina més propera.

CSIF recorda que durant els darrers anys hi ha hagut tancaments temporals dels CAISS de Ripoll, Sant Feliu de Guíxols i de la Bisbal d'Empordà i asseguren que han sabut que la Seguretat Social preeu clausurar quatre de les oficines que existeixen actualment. "Tenim coneixement que dels nou CAISS que existeixen actualment en quedaran, a mitjà termini, cinc d'oberts", afirmen en un comunicat.

De moment, exposen hi ha una autorització perquè les oficines de Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal unifiquin els seus serveis, funcionant dos dies a la setmana la Bisbal i els altres tres la de Sant Feliu de Guíxols. El CSIF tem que això sigui només l'inici i adverteix que "perillen" oficines com les de Santa Coloma de Farners, Ripoll i Puigcerdà, a banda d'una de les dues del Baix Empordà.

"Tenim indicis que Ripoll tancarà i obrirà només un dia a la setmana per un funcionari d'Olot; que Santa Coloma de Farners només obrirà dos dies a

la setmana i no sabem què passarà amb l'oficina de Puigcerdà (actualment amb una sola funcionària), que dona servei a 19,000 habitants, i que de tancar faria que els ciutadans d'aquesta comarca haguessin de viatjar una hora fins a Ripoll o dues fins a Olot, per una carretera de muntanya, amb les dificultats que això afegeix", denuncien.

CSIF sosté que l'Administració General de l'Estat a Girona està "a la vora de l'extinció" i acusa el govern espanyol d'abandonar els seus serveis a la demarcació. Segons dades del sindicat, entre juliol del 2009 i juliol del 2019 va haver-hi un descens del 30% d'empleats públics de la AGE i l'edat mitjana dels seus empleat

supera els 55 anys.

Segons el sindicat, és "incomprensible" clausurar ara oficines, sobretot tenint en compte els índexs d'atur i que la Seguretat Social serà la responsable de la resolució de l'ingrés mínim vital, que farà augmentar la pressió, exponencialment, sobre els empleats públics d'aquestes oficines, que seran els responsables últims de la seva resolució. CSIF alerta que es poden produir amenaces cap als funcionaris i asseguren que ja està passant en oficines del SEPE.

CSIF insisteixen en l'equiparació salarial amb els funcionaris de la Generalitat, per fomentar que funcionaris i opositors optin a les places de la demarcació, ja que avui dia, diuen, són d'escàs interès.