La patronal reclama que els ERTOs s'allarguin fins al 30 de desembre

La patronal Foment del Treball va reclamar al Govern espanyol la prolongació dels ERTOs en les condicions actuals fins al 30 de desembre, sense clàusula de manteniment de l'ocupació i amb flexibilitat per aplicar-los en sectors diferents per fer front a la crisi econòmica provocada per la covid-19. La flexibilització dels ERTOs és una de les principals mesures que la patronal catalana creu que l'executiu hauria de prendre de manera «immediata» per evitar el tancament d'empreses i preservar el màxim nombre de llocs de treball, segons va destacar ahir el president de Foment, Josep Sánchez Llibre. Aquesta mesura també l'han defensat sindicats com UGT i CCOO, així com d'altres propostes de flexibilització.

En una conferència de premsa telemàtica, Sánchez Llibre va apuntar fins i tot la possibilitat d'avançar en una «modernització dels ERTOs» seguint el model alemany o austríac, adoptant una modalitat que permetria retallar les jornades de treball a canvi de formació quan l'empresa ho necessiti.

Segons la seva opinió, la prolongació dels ERTOs en les condicions actuals hauria de poder aplicar-se en aquelles empreses que tenen risc d'acabar declarant-se insolvents o anant a concurs de creditors. «La flexibilitat no ha de donar-se tant per sectors, sinó per companyies. Cal salvar empreses», va dir.

A més, Foment va tornar a demanar que s'ajorni el pagament d'impostos, que es compti amb la col·laboració publicoprivada i que s'obri una altra línia de préstecs ICO per valor de 70.000 milions més, per ajudar especialment el teixit de les micro i petites i mitjanes empreses.