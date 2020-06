El PSC de Girona vol que Madrenas doni «explicacions» sobre la sentència contra Leroy Merlin

El PSC de Girona ha demanat «explicacions» a l'equip de govern de Girona (JxCat) sobre la sentència -avançada dimarts per Diari de Girona- que declara «nul·la» la llicència comercial atorgada per la Generalitat a Leroy Merlin. En un comunicat, els socialistes asseguren que «temem» que aquest cas pugui acabar «amb pèrdues econòmiques contundents» per l'Ajuntament de Girona i lamenten no haver estat informats d'aquesta qüestió per l'alcaldessa, Marta Madrenas.

Segons recorda el grup municipal encapçalat per Sílvia Paneque, la multinacional francesa de bricolatge va poder obrir a Girona a canvi de redactar i executar millores a la xarxa viària de la zona de l'Avellaneda, un acord acceptat per l'ajuntament. Així, Leroy Merlin va presentar un projecte valorat en 632.275 euros, que va ser aprovat per la Junta de Govern Local al novembre.

En el comunicat, el PSC assegura que aquest procés judicial també ha destapat «múltiples presumptes irregularitats» a l'entorn del control que el govern gironí hauria d'haver portat a terme en la millora de la mobilitat a la zona de l'Avellaneda.

Per tot plegat, els socialistes volen saber: per quines raons el consistori gironí va decidir «abdicar» de fer les obres amb concurs públic i van deixar en mans del privat el projecte i execució de les obres de millora; si creuen que el compromís d'evitar aglomeracions viàries s'ha complert; que hi ha de cert en l'acusació que aquestes obres han afectat més d'un 10% de la zona verda dels terrenys municipals; i perquè aquesta botiga va poder obrir el dia 7 de juliol del 2019 quan era festiu. A més, també han sol·licitat saber si el consistori presentarà recurs de cassació contra la sentència. «Aquest cas és molt preocupant i hi ha múltiples dubtes que el govern de JxCat i l'alcaldessa per transparència i honestedat han de resoldre al més aviat possible», va subratllar el regidor Joan Antoni Balbín.

En la resolució, el TSJC dona la raó a l'empresa alemanya Werkhaus SL -denominada comercialment Bauhaus-, que l'estiu de l'any passat va denunciar «múltiples anomalies i irregularitats» en la tramitació i execució del projecte de millora de la xarxa viària.