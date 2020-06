L'hostaleria perd més de 6.600 contractes a Girona durant el maig

El sector de l'hostaleria va signar durant el maig passat 510 contractes a Girona, un 70% més que durant l'abril. Una dada positiva però que, a la vegada, demostra els estralls econòmics que la pandèmia de covid-19 està deixant sobre l'economia gironina.

La xifra, facilitada per la companyia de recursos humans Randstad basant-se en els dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), recull una tendència a la millora respecte a l'abril, però que queda empetitida si es compara amb els registres del SEPE corresponents al mateix període de l'any passat.

Durant el maig de 2019 es van signar a la província 7.141 contractes, és a dir, 6.331 més que no pas els d'aquest any. Les xifres es repeteixen a escala catalana i estatal, amb davallades de prop del 100%.

Randstad revela que a Catalunya es van signar el maig 3.048 contractes en hostaleria enfront dels 1.726 registrats a l'abril, fet que es tradueix en un creixement del 166%, 45 punts percentuals més que la mitjana nacional. Aquest volum de contractes suposa el 9,9% del total que s'han rubricat a Espanya.

Barcelona ha estat on s'han registrat més contractes en hostaleria (1.855), seguida per Tarragona (530), mentre que Lleida s'ha quedat amb 153. No obstant, totes aquestes signatures són sumament inferiors a les que les províncies van signar el maig passat.



Al capdavant de la contractació

En aquesta línia l'hostaleria, un dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus pel tancament dels seus establiments després de decretar l'estat d'alarma a mitjans de març, ha liderat el creixement de la contractació al maig amb un total de 30.765 contractes, segons l'estudi de la companyia de recursos humans.