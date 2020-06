El preu del lloguer turístic a la Costa Brava cau entre un 10 i un 15%

El lloguer d'un habitatge a les zones de platja li costarà a l'estiuejant un 3% més de mitjana que l'any passat, segons un informe realitzat per l'empresa immobiliària Tecnitasa. També s'ha comprovat que la pandèmia està fent que augmentin els terminis d'estada en un immoble. Tecnitasa explica que l'oferta i demanda és irregular, ja que tot i que hi hagi menys estrangers, molts propietaris volen gaudir dels seus immobles en comptes de llogar-los i això fa que l'oferta disminueixi.

A més, segons el president de l'empresa, José María Basañez, «a les famílies no els importa pagar una mica més i allargar el temps d'estada per si es produís un repunt de virus poder quedar-se més temps teletreballant des de la platja».

Tenint en compte les zones, a Catalunya, Sitges és la més cara, amb preus propers als 1.400 euros, tot i que en zones de Girona, segons Tecnitasa, els preus han caigut entre un 10% i un 20%. Balears segueix sent una de les regions més cares. Concretament, les destinacions més cares són Punta Prima a Menorca (2.800 euros la setmana), Port Alcúdia o el Port d'Eivissa (2.200 euros). Però també destaquen Puerto Banús (2.600 euros setmanals) o Marbella, on un apartament al centre supera els 1.750 euros a la setmana, fet que suposa un increment de l'10% respecte a l'any anterior.

Al nord de la península, les destinacions més exclusius són O Grove a l'Illa dóna Toxa i Galícia, on un pis d'uns 90 metres quadrats arriba als 2.000 euros setmanals o en Sanxenxo on s'arriben a pagar 1.600 euros per set dies. A Guipúscoa, a Sant Sebastià un pis de 55 metres quadrats supera els 1.300 euros i en Hondarribia els 1.500 euros a la setmana.

El director tècnic de Tecnitasa, Fernando García-Marcos,afirma que s'ha produït un cert desplaçament de la demanda. «Un factor com que la zona hagi estat més o menys afectada pel coronavirus o la necessitat d'un major o menor desplaçament són, enguany, factors que es tenen en compte en la decisió de destí», afegeix.

Així mateix, García-Marcos apunta també que el mercat de lloguer de vacances és molt més sensible a factors conjunturals, ja que, a diferència del que passa al mercat immobiliari de compravenda de primera residència, «les decisions es prenen a molt curt termini».