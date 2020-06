Protecció civil: la mobilitat entre regions a la fase 3

? Imma Solé, sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, va explicar ahir que la mobilitat només es pot fer entre regions sanitàries que es trobin a la fase 3, però no de manera transversal entre zones que es troben en una altra fase de la desescalada. Solé va puntualitzar que, tot i el canvi de fase d'una part important de Catalunya, cal respectar per a la mobilitat «la unitat territorial que està definida» actualment, que és la regió sanitària. Així, es pot anar des de les comarques gironines o la Catalunya central fins al Pirineu, Tarragona o el delta de l'Ebre, sense passar per Barcelona, la seva àrea metropolitana o Lleida.