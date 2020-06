L'Escola Malagrida d'Olot perd la segona línia de P3 per al curs vinent

L'Escola Malagrida d'Olot tindrà una sola línia de P-3 el curs vinent. D'aquesta manera es complirà una amenaça temuda per l'associació de pares des de feia anys. Des del 2018, els pares reclamaven que no se'ls tragués la línia i Ensenyament ho condicionava a les preinscripcions.

Aquest any, han tingut 33 preinscrits, tot i que l'oferta era de 22 places. El nombre de preinscrits ha estat considerat insuficient pel Departament d'Ensenyament, per la qual cosa ha decidit treure la línia. Ara les onze famílies que no han obtingut plaça hauran de buscar altres centres dins d'Olot o a la perifèria.

Els pares han valorat la decisió d'Ensenyament de política i han avisat que promouran mobilitzacions. Ja van fer mobilitzacions i protestes pel febrer quan Ensenyament va avisar de la possible supressió de la línia.