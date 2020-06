La Vall de Núria rebrà de nou visitants aquest divendres

La Vall de Núria comença la temporada d'estiu aquest divendres amb la reobertura al públic del Cremallera, el Telefèric Coma del Clot, l'Oficina d'Informació, el restaurant d'autoservei i la botiga de records. Uns serveis que han estat tancats des del març amb l'inici de l'estat d'alarma per la covid-19. L'estació de muntanya ha incorporat diferents mesures per complir amb les mesures de prevenció i seguretat establertes per les autoritats sanitàries. Els usuaris i treballadors hauran de portar mascaretes en els espais tancats i a les zones on no es pugui garantir la distància de seguretat. Com a novetat, enguany s'estrena una aplicació gratuïta per fer una visita guiada amb el mòbil per conèixer els punts d'interès.

L'oferta turística de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) convida els visitants a "redescobrir el territori" amb activitats per gaudir del patrimoni natural i cultural. En el cas de la Vall de Núria, destaquen activitats com el senderisme al voltant del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, la visita al Santuari, al Centre d'Interpretació i l'Ermita de Sant Gil.

Entre les novetats, destaca la posada en marxa de l'aplicació mòbil amb el servei d'audioguia, que es pot usar tant durant el trajecte amb el Cremallera com durant l'estada a la vall. Utilitza tecnologia GPS i s'activa en el moment en què el visitant passa per un punt destacat de l'entorn. Aquest suport està disponible en català, castellà, anglès i francès.

També hi ha el Telefèric Coma del Clot, que dobla la capacitat de l'antic telecabina, així com l'oferta del 'Viatge únic en una vall única, Vall de Núria', un nou servei amb els cotxes històrics del famós servei de tren cremallera de la línia suïssa MGB i la locomotora H12, que faran el trajecte de pujada de Ribes de Freser a Núria o de Queralbs a Núria, oferint informació tant per part del guia acompanyant com mitjançant l'audioguiatge amb la nova app.

Els serveis s'han adaptat als protocols de seguretat per la covid-19. Així, l'accés a les andanes de les estacions del Tren Cremallera es farà amb validadores automàtiques i accés amb l'e-tiquet mòbil. Les zones de pagament i atenció al client estaran equipades amb pantalla protectora i l'Oficina d'Informació Vall de Núria serà l'únic punt d'atenció al client de tota la vall. Es recomana la compra en línia i l'ús de les validadores automàtiques i, en segon terme, els pagaments amb targeta de crèdit o a través del mòbil. D'altra banda, a l'estació hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic per a usuaris i persones treballadores en punts senyalitzats