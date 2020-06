Campanya per un Sant Joan amb menys soroll

l soroll de l'explosió d'un petard és motiu d'alegria per a moltes persones - normalment es tiren durant una celebració, com la revetlla de Sant Joan- però també causen reaccions negatives en altres éssers vius, sobretot en animals, tot i que no només en aquests.

L'entitat animalista empordanesa El sendero de Lugh va iniciar fa unes setmanes una modesta campanya per demanar que l'ús dels petards fos limitat i de baixa intensitat perquè la societat prengués consciència que les conseqüènices negatives dels petards d'alt impacte sonor.

Sota el títol «Més empatia, menys soroll» la iniciativa va anar prenent ressò i els responsables de l'entitat van enviar cartes a tots els ajuntaments de les comarques gironines i a les 64 ciutats més grans de Catalunya. A la campanya s'hi van començar a adherir col·lectius i fundacions de caire divers: animalistes, ecologistes, associacions de protecció marina, d'ornitologia, de protecció a la infància, de gent gran, afectats per Alzheimer i afectats per cremades, entre d'altres. Ara mateix, són 74 adhesions. Amb aquest coixí de suport, van decidir enviar cartes als 947 ajuntaments catalans i al subdirector general de Protecció Civil, Sergi Delgado, que és qui ha autorizat l'ús de pirotècnia per la revetlla.

En la missiva, apunten que «la limitació» de l'ús de la pirotècnia en les festes populars és «una assignatura pendent per part de les administracions públiques, en una societat cada dia més empàtica i compromesa». No obstant, indiquen que el seu objectiu inicial és «concienciar els particulars que limitin l'ús de pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, reduint el temps i les zones d'exposició», però també volen el mateix canvi en les activitats organizades pels ajuntaments per aquella nit i per a futurs esdeveniments, amb la finalitat «que utilitzin focs artificials de baix impact sonor i serveixin d'exemple als ciutadans del municipi».

Al seu parer, això es tradueix en un «canvi de rumb» que permeti unes festes «inclusives, respectuoses i sensibles, sense castigar els més vulnerables i generant un debat profund», abordant aquesta qüestió des d'una perspectiva solidària y empàtica.»

El sendero de Lugh treballa en altres campanyes com apostar per les cavalcades de Reis sense animals.