Acaba sense acord la reunió entre Govern i agents socials per la pròrroga dels ERTOs

La reunió entre Govern, sindicats i empresaris que va arrencar a primera hora d'ahir per a discutir la pròrroga fins al 30 de setembre dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) associats a la crisi sanitària, va finalitzar sense acord, encara que les parts continuaran mantenint contactes en les pròximes hores per a intentar tancar-lo, segons fonts de la negociació.

Després d'una altra reunió maratoniana (va començar a les 9 del matí, amb algun recés pel mig), el Govern i els agents socials van donar per finalitzada la trobada, però no la negociació. Hi haurà més contactes al llarg de les pròximes hores per a intentar aconseguir un acord, segons fonts del Govern.

Precisament, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, va explicar, en declaracions a Onda Cero, que la reunió es va acabar poc després de les quatre de la tarda per a «evacuar consultes». «Espero que en un termini molt breu de temps tinguem acord», va postil·lar. Álvarez va assenyalar que els «esculls» per a aconseguir un acord vénen per part del Govern, sobretot per l'impacte econòmic que calcula l'Executiu que tindrà la prolongació dels ERTOs fins al 30 de setembre. El dirigent sindical creu que aquesta postura del Govern és comprensible perquè la pròrroga té un «cost important».

Ajustaments per hores

La vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, per la seva banda, va augurar que «en breu· hi haurà un acord per a prorrogar les condicions dels ERTOs per COVID, però va advertir que en el futur els ajustos s'han de fer per hores i no per treballadors.

Durant la sessió de control al Govern en el Ple de Congrés, Calviño va respondre a la interpel·lació del diputat del PP Mario Garcés sobre les mesures que està posant en marxa el Govern per a la reactivació de l'economia. La vicepresidenta va assenyalar que en el mercat laboral «més enllà» dels ERTOs caldrà utilitzar «noves formes d'ajust intern de les empreses, perquè no es produeixin els ajustos tradicionals del país» i aquests siguin per hores i no per treballadors.

Calviño va demanar al PP unitat enfront de Brussel·les per a rellançar l'economia espanyola amb els fons de reconstrucció europeus.