El Ministeri autoritza «flexibilitzar» els grups estables a infantil i primària

El Ministeri d'Educació ha fet pública la guia de recomanacions amb mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia del coronavirus. Entre d'altres, s'autoritza les comunitats autònomes a flexibilitzar «al màxim» els grups estables de convivència a les etapes educatives d'infantil i de primer i segon de primària, per bé que es recomana limitar-los a entre quinze i vint alumnes.

A banda, es reiteren les mesures ja explicades de mantenir la distància de seguretat un metre i mig fora d'aquests grups de convivència, prioritzar les activitats de l'aire lliure, esglaonar les entrades i sortides dels centres educatius, evitar les aglomeracions o minimitzar els desplaçaments dels alumnes.

Pel que fa a l'ús de les mascaretes, Educació indica que no és obligatori per als alumnes d'infantil. Tampoc ho és per als de primària sempre que estiguin dins del grup de convivència estable; si no ho estan, serà obligatori posar-se-la si no es pot mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres.

A partir d'educació secundària, igualment és obligatori l'ús de mascareta si no es pot mantenir aquesta distància. I apartir dels sis anys, també ho serà en el transport escolar. En el cas dels docents, es recomana l'ús obligatori, sempre que no es pugui mantenir la distància; els tutors d'infantil i primària podran prescindir-ne dins el seu grup estable.

Pel que fa a la gestió dels casos, si algú desenvolupa símptomes compatibles amb la covid-19 se l'haurà de dur a un espai separat d'ús individual, se li col·locarà una mascareta quirúrgica i es contactarà amb la família.