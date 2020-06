Engeguen la campanya «La Garrotxa t'espera» amb desenes d'activitats per reactivar el sector turístic

Turisme Garrotxa ha reprès l'activitat amb la campanya 'La Garrotxa t'espera'. En un comunicat, l'associació explica que l'objectiu és convidar tant els mateixos garrotxins com als visitants a gaudir "de la natura, l'autenticitat i el benestar" a través de la programació de desenes de propostes i activitats.

Entre les més singulars, destaca 'Descobrir la Garrotxa dels nostres avis', amb propostes d'itineraris com l'Alta Garrotxa de Vayreda o el camí ral de Vic a Olot, '50 coses que ha de fer abans dels 99 anys' o 'La Garrotxa per real foodies'. Aquesta última amb propostes curioses com un maridatge de formatges i whisky de malta. La durada de les activitats, el preu i el contacte es pot trobar al web turismegarrotxa.com.

