Espanya compta amb cinc «candidats» a convertir-se en una vacuna eficaç i segura contra el virus que causa la COVID-19, i un dels projectes experimentals ha superat ja amb èxit les primeres proves en animals. Així ho va exposar el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, a la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, on va presentar un informe sobre l'estat actual de la investigació a Espanya per trobar una vacuna contra el virus causant de la pandèmia mundial i l'estratègia d'investigació per superar la COVID-19.

«En això tenim posades les nostres esperances», va manifestar la ministra portaveu de Govern, María Jesús Montero, abans de passar la paraula al titular de Ciència.



Entre 6 i 12 mesos

El ministre va tornar a situar l'horitzó per comptar amb una vacuna eficaç i segura en un període comprès entre 6 i 12 mesos (a principis de 2021, va dir), tot i que va assegurar que la fabricació massiva de dosi podria avançar per començar a administrar-se en el moment que totes les proves determinin aquesta eficàcia.

Duque va recordar que el Ministeri ha destinat 30 milions d'euros a projectes d'investigació biosanitària enfront de la COVID-19. D'aquests, 24 corresponen a Fons COVID-19 que gestiona l'Institut de Salut Carlos III i a través del qual es financen un total de 127 projectes d'investigació, centrats sobretot en la recerca de medicaments eficaços contra la malaltia, tècniques de diagnòstic efectives i en la recerca d'una vacuna eficaç i segura.