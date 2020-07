Els accessos a zones de bany del Ter al seu pas per Salt ja estan senyalitzats

L'Ajuntament de Salt ha finalitzat durant els darrers dies la instal·lació dels nou cartells a les entrades i a les zones de bany del Ter al seu pas per Salt. Aquests senyals tenen la finalitat d'alertar del perill que suposa accedir al riu Ter per aquests accessos per la manca de vigilància.

D'altra banda, aquesta actuació s'ha complementat amb el tancament de l'accés en vehicle a la zona de bany de la Pilastra de Salt amb l'objectiu de recordar la prohibició de circular per les vies verdes de l'entorn del riu Ter, excepte per aquells vehicles que estiguin degudament autoritzats.



Carril prioritari

En aquest sentit, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que l'objectiu de regular l'accés en vehicle a la zona és «evitar que la gent incompleixi el reglament i hi accedeixi en vehicle», i d'aquesta manera evitar accions que es repetien l'estiu passat.

La retracció dels vehicles és causada pel carril habilitat pel passeig de bicicletes i vianants: «Estem parlant d'un carril on les bicicletes i els vianants són absolutament prioritaris i només hi poden circular els vehicles autoritzats», recorda.