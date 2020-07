«El Lazarillo» i el pes de les xarxes socials a l'examen de castellà

Els 39.904 alumnes que van començar les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) es van trobar amb preguntes sobre la novel·la anònima Lazarillo de Tormes i Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán, així com un text de l'escriptora Belén Gopegui, a l'examen de Llengua i Literatura castellana amb què van arrencar els exàmens, i alguns es van queixar de no haver pogut fer la prova sense mascareta.

Després d'entrar ordenadament a les aules amb la protecció posada, mantenint la distància de seguretat i havent-se fregat les mans amb gel hidroalcohòlic, els estudiants van seure al lloc assignat. Van deixar els objectes personals en un lloc específic, davant o darrere seu, i a les nou del matí va començar la prova de Llengua i Literatura castellana. Amb els papers sobre la taula, els joves havien de poder decidir si s'examinaven amb mascareta o preferien treure-se-la, però alguns dels que eren al campus Mundet de la Universitat de Barcelona es van queixar perquè van haver de fer la prova amb la mascareta.

Com és habitual, l'examen de Llengua i Literatura castellana va oferir dues opcions als estudiants: l'A plantejava una comprensió lectora sobre un fragment de la novel·la La conquista del aire, de Belén Gopegui, i tres exercicis d'expressió escrita sobre Luces de Bohemia, dels quals se n'havien de fer dos, així com altres entre els quals figurava Lazarillo de Tormes; a l'opció B, els punts de partida eren la crítica de cinema titulada «Un monstruo salvador en una película irregular de Bayona», de Carlos Boyero, tres exercicis sobre Lazarillo de Tormes dels quals n'havien de triar dos, i un exercici escrit sobre com les xarxes socials condicionen o determinen les relacions entre la gent, ja sigui en l'àmbit personal o laboral.

A la part comuna d'ambdues opcions, l'examen plantejava una bateria de preguntes de reflexió lingüística sobre canvis morfològics, la construcció d'una seqüència gramatical a partir de diversos elements i oracions subordinades.

A la sortida de les proves, diversos estudiants consideraven que «potser els correctors siguin més benèvols a causa d'aquest final de curs». «La situació és més complicada, però els exàmens són molt més fàcils», van afirmar alguns joves.

De dotze a dos quarts de dues del migdia, l'alumnat es va examinar de les matèries corresponents a la part específica de Ciències de la terra i Medi ambient, Fonaments de les arts i Matemàtiques aplicades a les ciències socials, i a les 3 de la tarda ho van fer d'Anàlisi musical, Història de l'art i Física.

Avui, els exàmens continuaran amb la prova comuna de Llengua i Literatura catalana, de Llengua estrangera i més matèries específiques a la tarda. Les Proves d'Accés a la Universitat seguiran dijous i divendres, ja que una redistribució horària per evitar aglomeracions ha fet allargar la selectivitat un dia.