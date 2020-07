La mascareta obligatòria... i de la confusió

Senceta nou capítol en la «saga» de mesures preses per la Generalitat en la gestió de la pandèmia del coronavirus. A partir d'ara, tal com va quedar publicat ahir al Diari Oficial de la Generalitat (DOCG), serà obligatori dur la mascareta sense l'afegitó final que feia el Govern central quan publicava la norma el 10 de juny al Butlletí Oficial de l'Estat amb aquell «sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres establerta en la nova normalitat». Això, però, no ha estat suficient pel Govern, que ha decidit endurir la mesura apel·lant a un «relaxament» de la ciutadania.

La notícia va esclatar dimarts, sobtadament, quan la consellera de Salut, Alba Vergés, assegurava al programa radiofònic matinal El Món a Rac1 que proposaria al Govern que l'ús de la mascareta fos extensiu en tots els supòsits menys en l'àmbit familiar, un fet que de seguida va provocar les primeres reaccions en forma de dubtes. I la platja? I per fer exercici físic? La consellera, però, va contestar amb molta imprecisió que es mantindrien les excepcions que s'havien aplicat fins ara. Així doncs, va deixar la concreció pel subdirector general de Coordinació de Salut Pública de Catalunya, Xavier Llebaria, que, requerit pels periodistes durant la comissió de la pandèmia va anar una mica més enllà i va precisar que mentre es pren el sol a la sorra no s'haurà de dur, així com tampoc en casals d'estiu, aules i colònies on els grups siguin estables. Tampoc, va dir, es requerirà quan es desaconselli per motius de salut, i va fer referència al «sentit comú» de la ciutadania com a base de la seva aplicació.

Aquesta precisió, de fet, no s'ha concretat a la publicació de la resolució al DOGC, i segueix deixant al «sentit comú» molts fronts oberts per resoldre, tenint en compte que els ciutadans s'enfronten a multes de cent euros en cas d'incompliment de la Llei de Salut Pública de Catalunya, on s'empara la mesura. La consellera de Salut ha defensat en diverses ocasions aquest enduriment com a «un pas més» per evitar la propagació del virus, i ha instat a fer-ne un «hàbit» que ens ajudi tenir tatuat a la ment el mantra «mascareta, distància de seguretat i higiene de mans». De fet, s'ha mostrat indulgent sobre el compliment que es farà de la norma, ja que durant el comitè de la pandèmia va assegurar que «no tenim intenció d'instaurar controls de seguretat per garantir-ne l'ús», tot apel·lant a la responsabilitat ciutadana.

Protecció Civil va difondre ahir a les xarxes socials un document amb respostes a les preguntes freqüents sobre l'aplicació de la norma, que en tipifica l'ús «en qualsevol espai a l'aire lliure o tancat d'ús públic o obert al públic». Lluny d'aconseguir resoldre dubtes, va sembrar incògnites noves. Què passa, doncs, amb les piscines? L'Ajuntament de Molló no ho devia veure clar i va preguntar a través de Twitter si la norma també era aplicable en piscines a l'aire lliure mentre es prenia el sol.

La incògnita va ser resolta, finalment, ahir a última hora de la tarda amb la difusió a través de les xarxes socials d'un document on Salut detalla supòsits on s'ha d'usar i on no. Salut indica que la pràctica esportiva exhimeix l'ús de mascareta als gimnasos (també en excursions), però s'haurà de dur a les instal·lacions interiors. També explica que a la feina caldrà dur-la si no s'ocupa un despatx d'ús individual, amb la porta tancada. A l'exterior, s'haurà de portar si la feina no implica un gran esforç físic. El seu ús també és obligatori quan s'utilitza un patinet elèctric, a teatres i cines.

Però queden preguntes a l'aire: quan el Govern manté que no s'ha d'utilitzar «quan la naturalesa de l'activitat faci inviable el seu ús», tal com indica la resolució, inclou l'activitat de fumar a l'aire lliure? Sens dubte és incompatible amb l'ús de mascareta en espais públics exteriors. I un altre dubte a resoldre: els turistes també l'hauran de complir? I als festivals de música o festes majors? S'haurà d'escoltar concerts amb la mascareta posada? Les directrius de Salut, tot i no especificar-ho, fan entendre que tots aquests supòsits no seran motiu d'excepció.

La incògnita de l'efectivitat

Paradoxalment, l'ús de la mascareta en persones sanes per prevenir la propagació de la covid-19 no té aval científic, tal com recorda l'Organització Mundial de la Salut. En tot cas, sosté que es recomana en entorns sanitaris, així com en persones amb malalties que presentin símptomes del virus per evitar la transmissió de les gotes que es generen amb la tos o els esternuts. Ho va referir així fa dos dies el cap de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron Benito Almirante en declaracions a TV3, qualificant «d'arriscada» la mesura d'endurir-ne l'ús a espais exteriors i assegurant que pot generar «rebuig» a la població.