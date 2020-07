Els Mossos encara no tenen l'ordre de sancionar qui vagi sense mascareta

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya poden denunciar des d'aquest dijous qui incompleixi la nova obligació de portar mascaretes a l'espai públic, encara que es mantingui la distància de seguretat. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van assegurar ahir a Diari de Girona que no tenien cap pordre de multar la gent que no complís la normativa. Fonts del cos policial van informar que, en el cas que es trobessin amb alguna situació molt destacada, s'informaria l'infractor i que, en cas que fos molt greu, s'actuaria i se sancionaria, ja que per això hi ha una normativa que empara la infració administrativa.

Tot i que els Mossos no haguessin rebut l'ordre, la resolució sobre la nova obligació en l'ús de mascaretes ja es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del dijous, de manera que ahir ja era vigent i el cos policial, així com les policies locals, podien aixecar acte de denúncia en cas d'infracció. Un cop interposada la denúncia, la conselleria de Salut serà l'encarregada de tramitar l'expedient sancionador i comunicar la multa.

Durant l'estat d'alarma pel coronavirus, els Mossos d'Esquadra i les policies locals van interposar un total de 140.000 denúncies per infringir les restriccions del confinament, el que suposa el triple d'expedients administratius que la conselleria d'Interior tramita durant un any.

La mesura s'expandeix

Després de la mesura decretada per la Generalitat, altres comunitats autònomes estan apostant també per fer obligatori l'ús de les mascaretes a l'espai públic per a prevenir l'expansió del coronavirus.

Un exemple en són les illes Balears, on la l'obligació de portar màscaretes entrarà en vigor a partir del proper dilluns. L'incompliment de la mesura podrà comportar multes de 100 euros, que és la quantitat prevista en la normativa estatal, tal com va explicar ahir la presidenta del Govern balear, Francina Armengol.

En declaracions als mitjans durant un acte públic, Armengol va indicar que la «prioritat» del Govern balear és la protecció de la salut tant dels residents com dels visitants a les illes i que, per això, consideren necessari adoptar aquesta mesura ja que «el virus segueix convivint» a la societat balear. La presidenta va argumentar que l'obligació d'utilitzar mascareta en tot moment en la via pública no suposarà un problema pels turistes que arribin els propers dies donat que «ja l'havien de portar». Actualment, l'ús de la mascareta és obligatori al carrer i en espais a l'aire lliure tan sols quan no és possible garantir que es respecta la distància de seguretat de metre i mig. També és obligatòria en establiments comercials i espectacles culturals i esportius en interiors per majors de 16 anys, segons marca el decret aprovat pel Govern el passat 19 de juny.

Armengol va incidir en què la situació està «molt controlada» a les illes Balears gràcies al «treball rigorós» i al «compromís ciutadà», però precisament per això la població té pocs anticossos davant la covid-19, segons un estudi elaborat per Sanitat.

A més de les Balears, també el Govern basc ha decretat la mateixa mesura, tot i que en aquest cas afecta tan sols el municipi d'Ordizia. En aquest poble, on és obligatori portar mascareta des del passat dimecres, hi ha hagut un focus de 48 contagiats.

Altres comunitats, com Andalusia, no descarten prendre mesures similars, com fer l'ús de les mascaretes obligatori o confinaments parcials. La comunitat acumula 18 brots després de sumar-ne un de nou a Andalusia.

En canvi, alguns territoris com Castella i Lleó o Cantàbria han descartat, de moment, endurir les mesures mentre continuïn en una situació de tranquil·litat i tot i que recomanen l'ús de la mascareta.