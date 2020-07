Turistes que no es volen tapar

Les mascaretes guanyen presència a la costa dos dies després d'aprovar-se la normativa del Govern català que obliga a portar-la, ara també, als espais oberts. La immensa majoria de vianants del passeig de Castell-Platja d'Aro circulaven ahir amb boca i nas tapats. Això sí, gran part de les excepcions eren turistes que, tot i la mesura, es resistien a portar-ne.

Els comerços de la zona són testimonis de com, en dues jornades, ha augmentat l'ús de mascaretes, però coincideixen que els estrangers són els més incomplidors. «El canvi s'ha notat molt», explicava en Toni Rodríguez, cambrer, «però, sobretot els francesos i holandesos se sorprenen davant aquestes mesures.»

En aquest sentit, Teresa Costa, de Manresa, es mostrava indignada amb els estiuejants de fora: «La majoria d'estrangers van sense mascareta i ningú els diu res», deia, i afegia que «a mi també em fa calor, igual que a tothom». Considera que els punts d'informació que ha habilitat l'Ajuntament són insuficients i poc efectius, però espera que la norma posi pressió perquè tothom dugui mascareta en espais exteriors. A més, assenyala que, en comparació amb la situació a Manresa, «aquí la gent compleix menys i està més desinhibida».



Els estrangers, els més reticents

Assabentats pels hotels o bé des dels punts d'informació, la majoria de turistes, però, sí que van equipats amb mascaretes. Això sí, és el sector més crític davant la mesura. Una turista holandesa la va arribar a qualificar d'«exagerada» i es queixava que a l'hospital on treballa «van sense» i que no li agrada «haver-la de portar durant les vacances».

Dennis Teunessem, un altre holandès que estiueja a la localitat amb la família, creu que el Govern català ha fet la norma a causa del rebrot de Lleida, «però això passa a 200 quilòmetres, no creiem que aquí hi hagi tant risc». Tot i que admetia conèixer les multes a què s'exposava, es mostrava partidari de no dur mascareta al carrer, i fer-ho «només a les botigues» per complir les directrius del Govern espanyol. Teunessem argumenta que «si tothom utilitza una mascareta diferent, o no ho fa correctament, la mesura deixa de ser efectiva» i afegeix que «s'haurien de posar normes» sobre quin model portar i com utilitzar-la.



Punts d'informació

En les primeres 48 hores, els informadors contractats observen que la norma «es respecta bastant». En destaquen la importància perquè la localitat s'omple cada cop més d'estiuejants. «Molts venen de llocs on hi ha pocs casos, no se la volen posar, i aquí és on ve el problema», apuntava l'Eduard Quiñones, un informador. Admetia que «nosaltres només hem d'informar, no tenim cap poder ni podem posar multes. Si hi ha problemes, els hem de derivar a la Policia Local», tot i que per ara, diuen, no hi han hagut de recórrer. «Alguns et miren malament perquè no els ve de gust posar-se-la, sobretot per la calor», però «ho acaben fent». Això sí, tan bon punt posen un peu a la sorra, «ja se la poden treure».